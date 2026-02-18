貼心！賴清德竹山發福袋發好發滿 強調拚經濟護國家顧人民

總統賴清德到竹山鎮天心寶宮參香祈福發送福袋，看到小朋友忍不住摸摸他的頭。（記者陳鳳麗攝）

總統賴清德大年初二參香祈福最後一站，來到南投縣竹山鎮天心寶宮參香祈福發送福袋，展現貼心的一面，不只發現天寶宮主委劉駿宏必須看稿，主動把講稿架推到劉的面前，且因排隊人潮非常多，延遲行程多留半小時，讓排隊的人及媒體都拿到福袋，現場民眾大呼「總統好貼心」。

賴清德傍晚抵達竹山鎮天心寶宮，先與民進黨南投縣長提名人温世政等人，向呂仙祖上香敬拜，隨即到廟埕向等候的民眾致意，賴清德進場時與當兵同梯袍澤相認十分開心，致詞時強調，他在金門當過兵，也為國家奉獻過，當時是金門240砲兵，守護過國家。國家要強、要壯，現在不只提高國防預算，他也幫軍公教加薪。另外也幫公教、勞工加薪，今年最低薪資再努力一點可以破3萬元。老農津貼、國民年金今年也都會增加。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，台灣去年經濟成長率8.86%，今年預估7.71%，國際研究單位看好到8%，他會繼續努力拚經濟，守護國家、照顧好人民。除了加薪也減稅，並做好社會福利，包括：0-2歲托育、幼兒園到高中、大學的學費，政府都有照顧到。台灣的孩子受到良好的教育，國家才會強大。

賴總統原來預定停留40分鐘，但因排隊領取福袋的民眾非常多，他怕民眾失望，繼續留下來親自發送，民眾非常開心，走到他面前時，不斷跟他喊加油。他發給所有民眾後，還走到媒體區將福袋發給媒體記者，展現親民、貼心的一面。

總統賴清德（前排右二）強調去年經濟成長率8.86%，今年主計總處預估7.71%，國際研究機構則看好到8%，他今年會努力拚經濟、護國家、顧人民。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法