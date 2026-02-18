為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    女婿回娘家發福袋 韓國瑜期許雲林越來越好、成功「兩脫」

    2026/02/18 19:36 記者黃淑莉／雲林報導
    立法院長韓國瑜在雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄等人陪同下，到斗南順安宮發福袋。（記者黃淑莉攝）

    今（18）日大年初二回娘家，雲林女婿、立法院長韓國瑜下午回到娘家，在雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄等人陪同下，分別前往莿桐天瑤宮、斗南順安宮參拜祈福及發福袋。韓國瑜說，雲林有水、有電、有土地，現在是雲林發展最好機會，呼籲雲林鄉親團結，讓雲林脫胎換骨、脫離貧窮。

    韓國瑜指出，雲林本縣設籍人口有60多萬人，但海內外雲林鄉親有上百萬人，因為早年雲林生活困苦、工作機會少，鄉親要離鄉出外打拚，但雲林人很爭氣，包括印尼、菲律賓、柬埔寨、越南等國的台商會長都是雲林鄉親。

    韓國瑜說，雲林鄉親都有一個夢想就是雲林要發展，必須引進科技產業，現在有許多台商回流找不到地方，是雲林最好機會。他並以武俠小說中武當派最擅長的後發優勢比喻，雲林有水、有電、有土地，只要中央政策清楚、預算支持，加上縣民也支持衝刺，雲林會越來越好，成功「兩脫」：脫胎換骨、脫離貧窮。

    韓國瑜到斗南順安宮發福袋，期許雲林人團結，讓雲林脫胎換骨、脫離貧窮。（記者黃淑莉攝）

