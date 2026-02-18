為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德點名陳其邁「幫忙中央」 柯志恩:有助改善朝野高度對立

    2026/02/18 19:11 記者王榮祥／高雄報導
    圖為柯志恩春節在高雄廟宇走春場景。（柯志恩團隊提供）

    總統賴清德點名陳其邁未來會幫中央分擔!國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，未來陳其邁若到中央，必有助朝野高度對立情況，但她也提醒，希望總統是真心借重陳其邁，而非企圖讓陳其邁成為卓榮泰2.0。

    賴清德今南下高雄參香時，在眾多鄉親前公開喊話市長陳其邁未來不會太輕鬆，除了交棒立委賴瑞隆，還會幫忙中央分擔台灣的工作，引起政壇想像。

    與陳其邁私交不差的國民黨高雄市長參選人柯志恩對此指出，陳其邁是優秀人才，未來卸任市長後的動向、大家都非常關心，以他過去擔任過副閣揆經歷，以及擔任高雄市長這幾年、與高雄市議會朝野議員溝通都順暢的情況，未來若到中央任事，相信必能有助改善目前朝野高度對立的情況。

    但柯志恩也喊話賴清德，期待今天總統的談話，是真心想要借重陳其邁市長的長才，而非企圖讓陳其邁成為卓榮泰2.0，若賴總統是真心為國舉才，她樂觀其成。

    柯志恩與陳其邁私交不錯，兩人可直接聯繫，即使政策議題攻防也維持相互尊重的底線、少有情緒性言詞。

