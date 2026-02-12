台派黑歷史賓果網瘋傳！他喊「這2人」是民主最大陷阱

社群近日瘋傳一份「台派黑歷史賓果」。（取自Threads @neilnotnepal）

只要格子中的號碼成功連成橫線、直線或對角線，就獲勝的「賓果」遊戲，一直是社交場合中的熱門遊戲。社群近日瘋傳「台派黑歷史賓果」遊戲，網友紛紛分享自己的測試結果，其中「信過黃國昌」、「信過柯文哲」兩題，讓不少網友都打上圈圈，製表網友直言，這是遊戲中的「最大陷阱」。

一名網友近日在Threads上分享自製的「台派黑歷史賓果」，引發熱烈回響。遊戲中選項包括針對個人的「信過馬英九」、「信過黃國昌」等；也有針對政黨的「投過民眾黨」、「投過國民黨」，其他還有針對政見及部分政治節目的選項。

文章PO出後，網友紛紛在下方分享自己的測驗結果，也有部分網友、政治人物在其他平台轉載該表並分享結果。網友紛紛留言討論：「有經歷318學運的很難沒有相信柯、黃」、「對不起我對很多」、「好丟臉，我要死了」、「大學時很相信黃國昌」、「我只有一格，信過柯文哲」。對此，作者統計下來也表示：「柯文哲跟黃國昌真的是民主最大陷阱題。」

作者除了感謝大家踴躍填答外，也安慰網友，不用因為中了很多或是連線了沮喪，也不用看到別人沒中全白就羞愧，「來填這個賓果的每個人，都是努力扛過黨國媒體戰的戰士。」

他表示，製表初衷是因為，發現大家被啟蒙的時間點雖然不一樣，很多人是長大後才發現「超不對勁」。台灣的網路普及和資訊傳遞速度已經是世界第一，但即使這樣還是有很長的時間，被蒙蔽在媒體戰和意識洗腦裡，「我們多少都被支持的政黨或政客背叛後，才更看清人性。」希望大家不要對現在社群上鋪天蓋地的假帳號資訊戰絕望，也期許大家一起繼續啟發下個世代。

