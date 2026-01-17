為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹市綠營議員黨內初選採「全民調」無現任優先但書 北區可望首辦

    2026/01/17 16:40 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市民進黨2026年市議員提名，市黨部（見圖）今召開黨代表大會決議，若需初選將採「全民調」，且無現任者優先但書，其中北區議員可望首辦初選。（記者洪美秀攝）

    新竹市民進黨2026年市議員提名，市黨部（見圖）今召開黨代表大會決議，若需初選將採「全民調」，且無現任者優先但書，其中北區議員可望首辦初選。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市黨部今天召開黨代表大會，會中決議未來黨內公職候選人提名若涉及初選，將採「全民調」方式進行，且無現任優先但書。據悉，綠營竹市北區將有現任議員楊玲宜、議員劉康彥辦公室主任林士凱及立院總召柯建銘助理戴振博和黨員曾國維有意參選，將是民進黨內最有機會辦理議員提名初選的選區。黨部也通過北區將提名3人，東區4人、西區1人、南區1人、香山區1人、山地原住民議員1人的決議，將送黨中央核備後公告執行。

    民進黨新竹市北區議員有劉康彥、楊玲宜，其中劉康彥確定不爭取連任，楊玲宜則爭取連任，楊玲宜雖是現任議員，但依民進黨竹市黨部黨代表大會決議結果，並無現任優先提名但書，未來北區議員提名若無法完成黨內協調，就會辦理初選，且採「全民調」方式，由北區市民進行公開公平的民調檢視，這也是民進黨新竹市議員提名首次可能辦理初選的選區。

    市議員劉康彥確定不爭取連任後，今天也在臉書發文公開支持其議員辦公室主任林士凱參與黨內議員提名初選，稱林士凱是邏輯清楚，論述言之有物，面對問題能提出具體觀點和可行建議的人。包括透過法律專業替民眾爭取權益、避開風險，且具開創性與倡議議題的能力，能號召不同領域、志同道合的年輕人參與公共事務，還會走進基層，在市場、宮廟、社區發展協會、巡守隊、同鄉會、宗親會、義警消民防、各大社團，了解民眾的需求和想法。

