為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美智庫：中共軍演期間受益鄭麗文敘事 大打「綠色恐怖」認知戰

    2026/01/03 12:48 記者方瑋立／台北報導
    美國「戰爭研究所」（ISW）報告直接點名國民黨主席鄭麗文（見圖）在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。（資料照）

    美國「戰爭研究所」（ISW）報告直接點名國民黨主席鄭麗文（見圖）在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。（資料照）

    針對中共日前結束的「正義使命-2025」演習，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告示警，這場演習不僅是軍事上的兩棲登陸與斬首預演，更是一場激烈的認知作戰。報告揭露，中共宣傳機器除強力散布賴清德總統是「寄生蟲」、形塑「綠色恐怖」外，報告更直接點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。

    ISW報告分析中共此次軍演所祭出的心理戰術，指出中共官方發布的海報極具惡意，將賴清德總統描繪為被箭射穿的「綠色蠕蟲」，以此影射其為「寄生蟲」。報告分析，這些圖像與中共慣用的「綠色恐怖」宣傳口徑一致，目的在於將賴總統形塑為獨裁者，試圖從根本上「去正當化」民進黨政府的執政地位。

    除了針對國家元首的人身攻擊，報告也指出中共意圖製造「抵抗無效」的失敗主義氛圍。報告舉例，中共所發布的宣傳海報中，有以「繩套」象徵對台包圍「收緊」，或者一隻手正用鐵鍊鎖住台灣等意象。ISW分析，這些宣傳旨在恐嚇台灣民眾與領導層，營造心理壓力，讓人誤以為反抗中共的侵略是徒勞的。

    在台灣內部輿論方面，ISW報告特別點名國民黨主席鄭麗文，指出其於演習期間發表的聲明，指責賴總統升高兩岸緊張局勢，這種說法恰好呼應中共對賴清德與民進黨的慣用宣傳敘事；報告並直指，中共受益於這類貶低賴政府的訊息在台灣內部傳播，這有助於北京製造台灣內部混亂的目標。

    在軍事層面，報告也證實共軍首度派遣075型兩棲攻擊艦「海南號」經巴士海峽進入台灣東部，並搭配PHL-16型長程多管火箭系統（MLRS）進行模擬打擊。報告分析，此舉意在演練從台灣東岸發動「空中突擊」或「兩棲登陸」，粉碎台灣戰力保存構想，並可能是在預演針對台北與高雄指揮中樞的「斬首行動」。

    ISW呼籲，中共每一次演習都在提升解放軍「由演轉戰」的能力，美國與盟國應視此為共軍侵略野心的實證，持續強化對台政治與軍事支持，切勿因恫嚇而退縮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播