    首頁 > 政治

    人工生殖法談合作 林楚茵點破柯文哲「一手要法案、一手封殺預算」

    2026/01/03 12:49 即時新聞／綜合報導
    立委林楚茵。（資料照）

    立委林楚茵。（資料照）

    民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母入法，民眾黨前主席柯文哲昨赴立法院，並與民進黨團總召柯建銘單獨會談約15分鐘商議，柯建銘也當面拜託今年度中央政府總預算案。對此，民進黨立委林楚茵呼籲，「人工生殖要平權、預算審查要付委」。

    林楚茵今於社群平台發文提及，昨日柯文哲為《人工生殖法》拜會民進黨團，楚茵樂見不同政黨針對法案實質討論，讓國會回歸正常的民主運作。

    不過，同時也提醒：現在已經是2026年，但今年的總預算竟然還沒辦法審查！柯文哲一邊要求支持民眾黨版的人工生殖法案，民眾黨卻也一邊與國民黨聯手，在程序委員會持續封殺今年的總預算與國防預算，連討論都不給討論！

    林楚茵坦言，她自上個會期就非常關心人工生殖法，數度與民間團體、專家學者討論，提出法案，主張將女同性配偶納入《人工生殖法》適用範圍。在兼顧子女最佳利益下，也支持放寬未婚女性使用人工生殖技術，捍衛女性生育自主權。

    目前行政院版草案已送交立法院，其核心理念與楚茵一致，皆是要尊重女性生育自主並落實兒童最佳利益保障。而代理孕母因涉及倫理、母嬰健康、人權與法律等複雜問題，目前缺乏社會共識，必須「脫鉤處理」。

    林楚茵強調，「不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關！勞保生育給付差額補助、TPASS行政院通勤月票 等攸關民生的計畫，今年預算通通被藍白擋下，無法施行！藍白趕快讓預算付委審查，才是真正福國利民！」

