美前官員看好台灣國防！藍委批「胡說」 網灌爆：你哪國人？

立委賴士葆。（資料照，記者陳逸寬攝）

前美國國防部官員胡振東近日接受《華視》專訪，表達對台灣國防實力的信心。沒想到，國民黨立委賴士葆卻稱胡振東「鋪天蓋地的胡說」，還稱對方在「認知作戰」。不少網友相當憤怒，怒灌他臉書大罵：「請問你是哪一國的人？」、「坐實中共協力者」。

胡振東在訪談中提到，中國只有600具飛彈發射器，第一波攻擊大概就是600發飛彈，需要7分半才會抵達台灣，台、美雷達會在幾秒內偵測到，台灣能在短時間反應並癱瘓對方50%飛彈發射器。

對此，賴士葆昨日在臉書發文稱胡振東在「鋪天蓋地地胡說」，他表示，美國國防部2024年舊報告指出中國有1500具以上的長程發射器。他痛批，一個建立於錯誤數據，短時間鋪天蓋地的胡說，正是傳遞戰爭無懼的認知作戰。賴士葆還聲稱，政府操弄戰爭無懼，目的就是為了給軍購找理由，創造對立洗聲量。

這段言論一出，賴士葆立刻激怒網友，不少網友疑惑，既然賴士葆聲稱中國軍力比胡振東說得厲害，「那請問國防軍購你們在擋什麼？」、「所以這麼危險的話，在擋什麼軍購？」、「好厲害喔1500具耶，那藍白在地協力者為什麼還要擋軍購？不是應該要多買一點才對？」也有網友怒批：「請問你是哪一國的人？」、「這麼氣急敗壞的幫祖國說話。」

針對賴士葆貼出2024年美國國防部報告，指中國有1500具以上的長程發射器，律師林智群也留言：「賴委員你提出的那張圖，剛好證明胡教官講的是對的！中國打台灣，只會使用中短程彈道飛彈，發射器就是600個！只有軍事外行人，才會以為中國會拿5000公里以上的彈道飛彈打台灣啦！」

賴士葆的貼文也正好呼應胡振東訪談中的一段內容。胡振東受訪時提到，如果仔細研究了台灣防衛的想定和流程，「我看不出哪一種情境可以讓中國打贏這一仗。」他強調，除非中國透過心理戰、認知戰，讓台灣人自我放棄、甚至未戰先降，「否則我真不知道中國怎麼打贏。」當時他還酸，很多媒體覺得台灣應該直接放棄，「我認為這些媒體是拿了中國的錢，才在推廣這種失敗主義的態度。」

