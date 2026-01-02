雙柯破冰笑了！ 柯文哲密會柯建銘：總預算該處理就要處理

民眾黨前主席柯文哲今（2日）為「人工生殖法」奔走立法院，與民進黨團總召柯建銘單獨會談約15分鐘。（記者田裕華攝）

民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母入法，民眾黨前主席柯文哲今（2日）為此奔走立法院，與民進黨團總召柯建銘單獨會談約15分鐘。席間，柯建銘當面拜託今年度中央政府總預算案，柯文哲則笑回，「該處理還是要處理，看怎麼處理」。

行政院通過的「人工生殖法修正草案」版本中，將代孕制度脫鉤處理。柯文哲今天親自出馬，一早陪同陳昭姿拜會朝野立委。中午待院會休息後，柯文哲便前往柯建銘辦公室，兩人會前先在大廳握手致意，隨後上樓單獨會談約15分鐘。

請繼續往下閱讀...

柯文哲會後受訪表示，他今天是為了陳昭姿的法案來拜託柯總召，「因為立法院的法案要過，一定要老柯同意，拜託柯總召幫忙嘛，我是為了這件事來的」。

柯建銘說，「人工生殖法」已有行政院版本，民進黨團自有立場，但今天比較重要是，要拜託總預算的問題，這點要拜託。

關於總預算案，柯文哲坦言，自己目前沒有現任公職，「不過是這樣啦，該處理還是要處理，看怎麼處理，啊他是當事人，他一定有辦法的，柯建銘什麼事情都可以搞定」。

柯建銘聞言後笑稱，「好，你講這句話，我有信心！」

由於兩人會談時間長達10分鐘，且陳昭姿並未上樓參與，媒體關注是否談及新竹市長高虹安等議題。柯文哲則否認說，「好像沒有，哪壺不提提哪壺」，並強調他與柯建銘是多年老朋友，可以聊的東西太多了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法