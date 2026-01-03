為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共曝光沈伯洋住家衛星照 吳思瑤：藍白還要持續封殺民進黨團所提決議？

    2026/01/03 12:47 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    中國屢次鎖定攻訐民進黨立委沈伯洋，近日更在官媒及社群不斷散播，以衛星影像公開其居住及工作地點等資訊進行威嚇。對此，民進黨立委吳思瑤表示，今天沈伯洋，明天任何人，民進黨團在立院所提決議，從譴責中共跨境鎮壓到擾台軍演，藍白還要持續封殺嗎？

    吳思瑤在臉書PO文表示，鎖定沈伯洋，中共又來新招，從跨境鎮壓到數位鎮壓，中國官媒與社群惡意散播用沈伯洋在台居所與工作地，嚴正譴責中共踐踏人權破壞法治，中國無權對台灣國會議員及任何人民進行跨境鎮壓！現改以「數位暴力」「人肉搜索」方式，公開異議者隱私資訊，進行脅迫威嚇並製造寒蟬效應，在極權中國習以為常的反人權手段，在任何自由民主國度絕不容許。

    吳思瑤指出，中共這個舉動破壞兩岸互信，加深台灣人對中的反感，中共長期縱容、指導官媒對台進行認知作戰與騷擾，如今更公開威脅個人人身安全，無助於兩岸關係，更加深台灣人民對中共政權的反感與不信任。

    吳思瑤續指，政府部門應維護國人自由與安全，國安單位、陸委會、外交部、數發部及警政署應採取必要因應作為，保護人身安全不受任何形式之威脅，並強化「數位鎮壓」之防禦及懲治機制，並應將中國惡性訴諸國際社會，共同反制極權擴張。

    吳思瑤呼籲，社群平台應善盡責任，勿淪中共工具，呼籲Meta等國際社群平台履行企業社會責任，維護網路秩序。針對此類由國家機器支持指揮，騷擾威脅個別人士的違法行徑，應立即撤除資訊並予以停權處置。

    吳思瑤直言，今天沈伯洋，明天任何人！民進黨團在立院所提決議，從譴責中共跨境鎮壓到擾台軍演，藍白還要持續封殺嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播