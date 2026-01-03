中共曝光沈伯洋住家衛星照 吳思瑤：藍白還要持續封殺民進黨團所提決議？

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

中國屢次鎖定攻訐民進黨立委沈伯洋，近日更在官媒及社群不斷散播，以衛星影像公開其居住及工作地點等資訊進行威嚇。對此，民進黨立委吳思瑤表示，今天沈伯洋，明天任何人，民進黨團在立院所提決議，從譴責中共跨境鎮壓到擾台軍演，藍白還要持續封殺嗎？

吳思瑤在臉書PO文表示，鎖定沈伯洋，中共又來新招，從跨境鎮壓到數位鎮壓，中國官媒與社群惡意散播用沈伯洋在台居所與工作地，嚴正譴責中共踐踏人權破壞法治，中國無權對台灣國會議員及任何人民進行跨境鎮壓！現改以「數位暴力」「人肉搜索」方式，公開異議者隱私資訊，進行脅迫威嚇並製造寒蟬效應，在極權中國習以為常的反人權手段，在任何自由民主國度絕不容許。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤指出，中共這個舉動破壞兩岸互信，加深台灣人對中的反感，中共長期縱容、指導官媒對台進行認知作戰與騷擾，如今更公開威脅個人人身安全，無助於兩岸關係，更加深台灣人民對中共政權的反感與不信任。

吳思瑤續指，政府部門應維護國人自由與安全，國安單位、陸委會、外交部、數發部及警政署應採取必要因應作為，保護人身安全不受任何形式之威脅，並強化「數位鎮壓」之防禦及懲治機制，並應將中國惡性訴諸國際社會，共同反制極權擴張。

吳思瑤呼籲，社群平台應善盡責任，勿淪中共工具，呼籲Meta等國際社群平台履行企業社會責任，維護網路秩序。針對此類由國家機器支持指揮，騷擾威脅個別人士的違法行徑，應立即撤除資訊並予以停權處置。

吳思瑤直言，今天沈伯洋，明天任何人！民進黨團在立院所提決議，從譴責中共跨境鎮壓到擾台軍演，藍白還要持續封殺嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法