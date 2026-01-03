為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨台中市長提名16日協調 可望採內參民調決定

    2026/01/03 12:44 記者施曉光／台北報導
    藍營台中市長選舉提名目前呈現立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔兩強之爭，江啟臣日前向黨中央喊話盡速整合並完成提名，中央黨部也已決定本月16日邀請江、楊協調，目前傾向採內參民調的方式決定人選，如果協調不成才會走初選機制。

    此外，在藍、白合作縣市部分，國民黨已確定禮讓新竹市長高虹安，至於新北市、宜蘭縣、嘉義市部分，黨中央規劃在農曆春節之前確定提名人選，接著於3月與民眾黨協商整合機制，並產生兩黨共推人選。

    新北市部分，國民黨人選有台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然，宜蘭縣有立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德，嘉義市有市議員陳家平、鄭光宏與醫師翁壽良，這3個縣市都仍待最後整合，其中宜蘭縣日前已經協調初步決定以內參民調決定，不辦初選，但民調時間尚待確定。

    國民黨以內參民調決定提名人選，已經成為各縣市協調整合的主流模式，包括去年底成功整合台南市長提名，宜蘭縣也將採取同樣模式，黨中央預期16日的台中市長提名協調，也可望比照辦理。

