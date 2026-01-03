驚悚畫面曝！女蹲路邊逗狗遭休旅車輾入車底 愛犬當場身亡

陳姓女子跟愛犬（紅圈處）遭後方剛起步的休旅車直接撞上，捲入車底。（民眾提供）

彰化縣埔鹽鄉昨天（2日）下午發生驚悚車禍，44歲陳姓女子在彰水路一段自助餐店用餐後，蹲在店門口逗弄愛犬，遭後方剛起步休旅車撞上，捲入車底，愛犬當場死亡，陳女則有氣胸、骨折緊急送醫，目前仍在加護病房治療。

監視器畫面可看到，陳女專心逗小狗，後方40歲沈姓男子開休旅車緩慢起步，右前輪輾過陳女與小狗，畫面怵目驚心。

民眾調堆高機抬車救人

附近民眾趕來救援，發現陳女受困車底、意識不清，立即調來堆高機協助抬車，先將陳女救出。

埔鹽消防分隊救護人員獲報趕抵，發現陳女左小腿疑似骨折，身上有多處擦挫傷，立即固定與供氧處置，緊急送往衛生福利部彰化醫院急救。院方指出，陳女除了腿部傷勢，另有氣胸、骨盆及多根肋骨骨折，仍在加護病房觀察治療。

駕駛：在設定導航 未注意車前狀況

警方說，沈姓駕駛酒測值0。他供稱，上車後正在設定導航，未注意車前狀況，沒想到剛起步就發生意外。警方指出，雙方互不相識，詳細肇事責任仍待調查釐清。

