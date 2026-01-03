為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    2千元債務變10小時人間煉獄 男被逼吞穢物、屁股夾仙女棒當螢火蟲

    2026/01/03 17:19 記者許國楨／台中報導
    台中地院判首惡劉男9年6月。（資料照）

    區區2000元債務，竟演變成一場長達10小時人間煉獄，台中一名男子被指侵占友人款項，遭劉男等多人強行帶走拘禁，期間不僅遭輪番痛毆，還遭施以各種極端羞辱手段凌虐，包含火燒身體、被迫吞嚥穢物與馬桶水，甚至命用臀部夾引燃仙女棒當螢火蟲，一群人不但未制止，反在旁錄影取樂，行徑令人髮指。

    案經台中地院審理後，認定劉姓男子為主導首惡，依強盜、攜帶凶器私行拘禁及傷害等罪，判處有期徒刑9年6月，另涉恐嚇罪再判9月，得易科罰金，其餘共犯則分別遭判1年2月至4年6月不等刑期，全案仍可上訴。

    檢警調查指出，2023年6月19日凌晨，劉男得知蔡姓女性友人指控遭被害人侵占2000元，主動介入「處理」，他夥同多名男子及少年，將被害人帶往台中市北區一處住處質問，儘管被害人否認侵占，仍在恐嚇與壓力下，被迫簽下多張本票。

    然事情並未就此結束，劉等人情緒持續失控，開始對被害人持器具毆打，並對其身體噴灑酒精後點火，又強迫被害人以屁股夾住點燃的仙女棒，過程中，被害人遭一連串極端羞辱，包括被迫吞排泄物、飲用馬桶水，有人全程拿手機錄影，影片甚至在成員間流傳，之後，劉男仍不滿足，再逼迫被害人簽立高額本票，並要求交出存摺，直到被害人被押離現場返家取物途中，趁隙逃脫，這場惡夢才終於結束。

    而案件所以曝光，因其中一名少年事後涉及他案遭查獲，警方在其手機內發現凌虐影像，循線追查才揭發這起駭人私刑事件。

