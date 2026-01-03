為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東市這處彎道每年逾10起車禍 警方說話了

    2026/01/03 16:56 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東市機場南路彎道路段車禍頻傳，今日凌晨發生自撞車禍。（屏東警分局提供）

    屏東市機場南路彎道路段車禍頻傳，今日凌晨發生自撞車禍。（屏東警分局提供）

    屏東市機場南路今（3日）凌晨發生轎車自撞車禍，3部停放路邊的車輛遭殃，附近居民表示，此處為彎道，記得一年撞了10多次；警方統計近4年數據，除了2022年發生8起車禍，2023年至2025年每年都有10餘起，4年共造成51人受傷。

    屏東警分局統計，該路段近4年來的交通事故，2022年總計8件事故，造成7人受傷；2023年總計14件事故、16人受傷；2024年總計12件事故，造成14人受傷；2025年總計13件事故，造成14人受傷，4年造成51人受傷，無人死亡。

    結果今（3日）凌晨4點多，一部黑色轎車又在該路段自撞，波及停在路邊的3部車輛，涉嫌肇事的37歲楊姓男子，事發後一度離開現場回家處理傷勢，1小時後返回，向警方表示為駕駛，經調閱監視影像確認為其肇事，初步研判可能精神不濟所致。

    警方呼籲，駕駛人除應留意自身精神狀況，勿疲勞駕駛外，行經彎道路段應注意減速，遵守速限與安全；若發生事故，應留於現場報警處置並配合調查。

