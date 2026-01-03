為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    余家昶今告別式 大女兒淚訴：大家說你是英雄但我希望你不是......

    2026/01/03 16:34 記者孫唯容／台北報導
    去年1219北捷無差別攻擊案，首名罹難者余家昶在第一事發現場北捷台北車站M8出口處奮勇阻止張文，不幸遭持刀砍殺送醫不治，今（3）日家屬在台北市懷愛館舉辦告別式。（記者孫唯容攝）

    去年1219北捷無差別攻擊案，首名罹難者余家昶在第一事發現場北捷台北車站M8出口處奮勇阻止張文，不幸遭持刀砍殺送醫不治，今（3）日家屬在台北市懷愛館舉辦告別式。（記者孫唯容攝）

    去年1219北捷連續攻擊事件，首名罹難者余家昶在第一事發現場北捷台北車站M8出口處奮勇阻止張文，不幸遭持刀砍殺離世，今（3）日家屬在台北市懷愛館舉辦告別式，妻女在告別式念出祭文表達對余家昶的懷念。余的大女兒哽咽弔念表示，「多希望在處理完這一切之後，你會突然出現在我面前，跟我說一句『嚇到了吧』」。

    余家昶的大女兒在告別式上念出祭文，她表示，父親離開後，思念存在生活過的每一個角落，「時間或許能弭平傷痛，但思念不會，我們會一直想你」。面對各界將父親視為英雄，她則認為，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」，如果可以選擇，她寧願父親只是平凡地回家，而不是以這樣的方式被記住。

    余家昶的大女兒也引用作家余華的作品「第七天」，哽咽表示：「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨」。

    小女兒也哽咽表示「希望你托夢給我，讓我能賺大錢，帶姊姊跟媽媽環遊世界」，場面哀戚不已。

    余家昶悼念牆移至告別式會場，紙條將隨余先生一同火化前往西方極樂。（記者甘孟霖攝）

    余家昶悼念牆移至告別式會場，紙條將隨余先生一同火化前往西方極樂。（記者甘孟霖攝）

