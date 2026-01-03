北捷英雄余家昶告別式 國旗覆棺致最高敬意

余家昶悼念牆移至告別式會場，紙條將隨余先生一同火化前往西方極樂。（記者甘孟霖攝）

台北捷運去年12月發生連續攻擊事件，造成4人身亡，今（3日）是英勇抵抗嫌犯身亡的余家昶告別式，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都到場致意，棺木上覆蓋台北市市旗，並由總統府副秘書長何志偉覆蓋國旗，最高規格致敬；此外，先前民眾留下的紀念留言與紙條，將隨余先生的大體一同火化前往西方極樂。

余家昶告別式今下午於台北市懷愛館（二殯）舉行，何志偉、蔣萬安、張善政、台北市議會議長戴錫欽等政治人物都到場上香致意。台北捷運公司之前於台北車站設置的余家昶悼念牆也移置至告別式會場，上頭寫滿民眾對於余先生的感念之情。

告別式當中，蔣萬安、張善政頒發褒揚狀，感念余家昶在1219連續攻擊案件中，將自身安危置之度外英勇抵抗犯嫌，何志偉代表總統府頒發褒揚令，並在現場演奏國歌過程中於棺木上覆蓋國旗，致上最高敬意。

戴錫欽受訪表示，自事件發生至告別式期間，北市府社會局、民政局、桃園市政府及捷運公司都與家屬保持密切聯繫，家屬雖然非常低調，但各界仍非常感念，包含北捷董事長趙紹廉也在現場行跪拜禮，致上最高感謝。

而原本設置於捷運台北車站及中山站的民眾留言牆與紀念紙條，今也完整移至告別式現場，捷運公司先將約590張民眾留言掃描拍照成電子檔，交由家屬留存紀念。戴錫欽透露，民眾留下的紀念留言與紙條，將依照家屬意願隨同余先生的大體一同火化前往西方極樂。

台北市長蔣萬安前往悼念余家昶。（記者甘孟霖攝）

余家昶告別式會場。（記者甘孟霖攝）

