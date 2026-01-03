為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國動手了？委內瑞拉首都驚傳7起爆炸 民用和軍事設施遇襲

    2026/01/03 16:11 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉首都卡拉卡斯傳出至少7起爆炸，當局指責是美方襲擊軍事和民用設施。（美聯社）

    委內瑞拉首都卡拉卡斯傳出至少7起爆炸，當局指責是美方襲擊軍事和民用設施。（美聯社）

    美國以打擊毒品恐怖主義為由，和委內瑞拉爆發衝突，委國首都卡拉卡斯今（3日）凌晨2時左右傳出至少7起爆炸，當局指責是美方襲擊軍事和民用設施，五角大廈和白宮對此尚未回應。

    據《美聯社》報導，卡拉卡斯一處軍事基地的機庫冒出滾滾濃煙。另一處軍用設施則遭到斷電。卡拉卡斯民眾在聽到爆炸聲後紛紛跑到，21歲女子伊達爾戈（Carmen Hidalgo）直呼整個地面都在震動，真的好可怕。

    委內瑞拉政府發表聲明，呼籲全國民眾走上街頭抵制帝國主義侵略，並強調總統馬杜洛（Nicolas Maduro）已針對「外部滋擾」下令展開國防措施，馬杜洛接著更宣布全國進入緊急狀態。

    據了解，美軍從去年9月以來，持續在加勒比海和東太平洋襲擊委國運毒船隻，截至1月2日為止，已發動34死攻擊、釀115死，並持續在附近海域集結兵力，川普強調這是避免毒品流入境內的必要措施。

    美國指控馬杜洛犯有毒品恐怖主義罪，中央情報局（CIA）上週對委國毒販所使用的碼頭展開無人機襲擊，是美方首次在委內瑞拉領土內動手。

