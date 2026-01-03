美官員證實 川普下令對委內瑞拉首都發動攻擊

美國總統川普（左）、委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（右）。（法新社）

美國以打擊毒品恐怖主義為由和委內瑞拉爆發衝突，委國首都卡拉卡斯今（3日）凌晨2時左右傳出至少7起爆炸，當局指責是美方襲擊軍事和民用設施。美國官員承認川普下令對委內瑞拉境內目標發動打擊，包括軍事設施。政府於週六清晨進一步升高對委內瑞拉總統尼古拉斯・馬杜羅政權的行動。

委國首都卡拉卡斯一處軍事基地的機庫冒出滾滾濃煙。另一處軍用設施則遭到斷電。根據《CBS News》報導，美國官員受訪時表示，總統川普下令對委內瑞拉境內目標發動打擊，包括軍事設施。政府於週六清晨進一步升高對委內瑞拉總統尼古拉斯・馬杜羅政權的行動。

請繼續往下閱讀...

官員指出，在這次行動前，美國已在該地區進行數月的軍事集結，其中包括「傑拉德・R・福特號」航空母艦及多艘其他軍艦部署在加勒比海。

美軍南方司令部（US Southern Command）去年12月31日宣佈，在國際水域對一支由3艘疑似運毒船組成的「船隊」發動空襲，造成至少3人死亡。這使得自今年9月川普政府發起海上掃毒行動以來，累計死亡人數已突破110人。

委內瑞拉總統馬杜羅1日迴避關於美國襲擊該國碼頭的問題，但他表示在經歷了數週的美國軍事施壓後願意與美國對話。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法