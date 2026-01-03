為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    新年拚外交 南韓總統、愛爾蘭總理撞期訪中

    2026/01/03 16:18 編譯張沛元／綜合報導
    愛爾蘭總理馬丁即將訪中，與南韓總統李在明前往中國進行國是訪問的完全撞期。圖為馬丁2025年12月18日抵達比利時布魯塞爾出席歐盟領袖峰會。（路透）

    北京努力加強與歐洲聯盟（EU）個別成員國的雙邊關係之際，中國外交部3日說，愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）4日起訪中。

    這是歐盟成員國愛爾蘭的政府首長自2012年以來、睽違14年再次訪中。

    中國外交部在聲明中指出，馬丁此行將持續到8日，期間除了會見中國國家主席習近平、國務院總理李強，以及中國全國人大常委會委員長趙樂際等高層，就雙邊關係與共同關心的問題深入交換意見，也將訪問上海。

    聲明中還說，中方願藉此機會增進與愛爾蘭的政治互信，拓展互利合作。

    馬丁訪中與南韓總統李在明應邀對中國進行國是訪問，完全撞期。根據南韓國家安保室室長魏聖洛2日就李在明訪中行程所做的說明，李在明4日到7日訪問中國，比馬丁少1天；期間也會與習近平、李強以及趙樂際會面，以及也會前往上海。預料習李會將探討兩國在人工智慧（AI）與尖端科技領域上的合作。

