川普動手了！委內瑞拉證實首都遭美軍攻擊 民眾倉皇逃生

委內瑞拉最大的軍事基地蒂烏納堡發生一系列爆炸後起火。（法新社）

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地時間週六（3日）黎明前發生連環爆炸後，委內瑞拉政府隨後緊急聲明，控訴美軍於週六黎明前對首都卡拉卡斯（Caracas）及另外三個州發動大規模空襲。據悉，這是由美國總統川普親自下令的軍事行動，目標直指委國軍方核心據點。目擊者驚恐表示：「整個地面都在震動，飛機聲伴隨爆炸聲不斷傳來。」目前委內瑞拉全國已經進入「緊急狀態」。

綜合外媒報導，卡拉卡斯在當地時間凌晨2時許，至少傳出7聲足以震碎窗戶的巨大爆炸聲，大批民眾在睡夢中被驚醒並倉皇逃上街頭。目擊者報告指出，卡拉卡斯市內的兩個重要軍事設施冒出濃煙：分別是位於市中心的「卡洛塔空軍基地」（La Carlota military airfield），以及外界認為總統馬杜洛（Nicolás Maduro）長期居住的「蒂烏納堡軍事基地」（Fuerte Tiuna）。此外，位於卡拉卡斯東部的重要機場伊格羅特（Higuerote）似乎也遭到了襲擊。

委國痛批此為「帝國主義侵略」，聲明中表示：「這次攻擊的唯一目標是奪取委內瑞拉的戰略資源，特別是石油與礦產。」委國並呼籲國際社會譴責這種公然違反國際法、危及數百萬人生命的行為。目前馬杜洛已經宣布全國進入「緊急狀態」。

鄰國哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）也在社群媒體上聲稱委內瑞拉正遭受攻擊。他在 X上寫道：「現在他們正在轟炸卡拉卡斯⋯⋯用飛彈轟炸。」並要求聯合國安理會立即召開緊急會議。

外媒報導指出，川普已下令發動攻擊，目標包含軍事設施。白宮與五角大廈目前尚未對置評請求做出回應。

美聯社報導，當地時間凌晨2點左右，至少傳出七聲爆炸巨響，各區居民紛紛湧向街頭，有民眾驚恐地表示：「整個地面都在震動，這太可怕了，我們聽到遠處傳來爆炸聲與飛機引擎聲。」

委內瑞拉首都卡拉卡斯，行人聽到爆炸聲和低空飛行的飛機聲後四散奔逃。 （美聯社）

