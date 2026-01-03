為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    西方兒童愛壽司勝過披薩 父母直呼荷包大失血

    2026/01/03 16:35 編譯孫宇青／綜合報導
    據調查，美加等西方國家的阿爾法世代兒童，對日式壽司接受度很高，喜愛程度甚至高過披薩。（彭博）

    《華爾街日報》2日報導，西方兒童間興起一股「壽司熱」，甚至到了生魚片取代披薩成為生日派對必備美食的程度，令許多父母哭笑不得，直呼辦一次派對簡直要破產，因為「他們（孩子）簡直像野人一樣，什麼都想吃」。

    據報導，住在加拿大卡加利的全職媽媽恩伯里（Grace Embury）笑說，她做過最糟糕的財務決定是讓兩個孩子接觸壽司，現在8歲的兒子艾利歐特（Elliott）和6歲的女兒夏洛特（Charlotte）恨不得每天都吃壽司，但恩伯里限制他們每週只吃一次，因為每次花費高達150美元（約台幣4706元）。

    恩伯里說，孩子最喜歡吃鮭魚捲、鮪魚捲、玉子燒，「他們簡直像野人一樣，什麼都想吃。有時候我會想，『要不來點雞塊或烤起司三明治？』」。當被問及她自己喜歡壽司的哪一方面時，她先打趣說「我愛壽司，但又不愛它」，之後才坦白也喜歡壽司的味道，尤其印象深刻的是壽司店裡的食物都是透過傳送帶送來。

    在美國紐澤西州有兩家分店的壽司店Shumi的主持兼老闆徐大衛（David Seo，音譯）表示，他見過最小的顧客只有6歲。他的餐廳在下午4點到7點之間總是爆滿，一家人每人支付95美元（約台幣2980元）就能吃到15塊壽司，「家長們說這是對孩子完成作業的獎勵」。

    32歲、住在康乃狄克州諾沃克市的歌手巴蒂斯特（Ashley Baptiste）表示，她5歲和3歲的女兒「寧願吃壽司也不吃披薩」。她回憶起那天晚上，為了參加訂婚派對，她把女兒交給爸爸照顧。當晚，爸爸打電話給巴蒂斯特，說發生「突發事件」，「我以為他們是來跟我要牙刷和尿布，結果不是，他們竟然在晚上9點問我要不要點壽司」。

    根據《壽司的故事》一書作者科爾森（Trevor Corson）介紹，壽司餐廳於1960年代末進入美國，最初受到美國商人和他們的日本同事歡迎。科爾森說，到了1970年代，壽司開始在名人圈流行起來，但直到幾十年後，由於急速冷凍技術的出現，這類生鮮料理才得以進入美國普通民眾的餐桌，並最終被大型連鎖超市和大型餐廳接受。

    科爾森表示，由於壽司的普及，2010年起至2020年代中期（約2025年）出生的阿爾法世代（Generation Alpha）沒有食用生魚片的「文化包袱」。他也認為，壽司之所以更受孩子們歡迎，是因為它含糖量很高。他指出，壽司師傅告訴他，他們發現「米飯裡糖放得愈多，人們就愈愛吃」。

    根據消費者分析公司Circana數據顯示，截至2025年11月的12個月內，壽司在雜貨店等零售場所的銷售額達到29億美元（約909億台幣），比前一年同期成長7％。

