小紅書粉跳針轟台灣民主是笑話 喜劇演員「1句話」秒KO

近期有小紅書用戶響應藍白政要，以「台灣民主就是個笑話」發文砲轟，被喜劇演員以黑色幽默回應，讓一票網友秒笑翻。（圖擷取自Threads，本報合成）

以閹割版IG、涉入千起詐騙案聞名的中國社交軟體「小紅書」，因拒絕配合警政署打詐政策，讓內政部依法啟動「暫時封鎖1年」應對，此舉卻遭藍白政要造謠成「數位戒嚴」、「箝制言論自由」。近期有不少小紅書用戶響應藍白政要，以「台灣民主就是個笑話」跳針砲轟，被喜劇演員以黑色幽默回應，讓一票網友秒笑翻。

據了解，有小紅書用戶無視「小紅書違法在先才被台灣暫封1年」之事實，在社群平台Threads跳針發文砲轟：「紀錄，2025翻牆元年。被迫學會翻牆的本領」、「某種意義上民進黨跟大陸（中國共產黨）統一了耶」、「說個笑話，號稱民主國家，先封了電視台又封了平台，然後告訴你是自由國家 」、「因為小紅書被禁只能來這裡，一直很不喜歡這裡烏煙瘴氣戾氣重、發了一個文就，捅鳥窩了，鳥窩真的髒髒的」等言論。

請繼續往下閱讀...

相關貼文引發網友討論，現職水肺潛水教練兼喜劇演員「Vincent 文森在台上」則幽默回應，「講笑話的部分，還是讓我們喜劇演員來吧，你們不要亂投票，讓以後我們稿子都要被審查就好」。該發文獲得近萬人留言力挺，「捍衛喜劇演員不用審稿的自由+114514」、「不要亂投票，這種話會出現在民主國家，不愧是喜劇演員」、「這倒是真的，說台灣沒言論自由的，笑果文化去了解一下」。

有網友指出，正是因為國民黨與民眾黨立委在去年「亂投票」，促成《詐欺犯罪危害防制條例》三讀通過，才導致內政部於法有據「暫時封鎖小紅書1年」，提醒小紅書用戶不要出征錯對象。另有人吐槽，「一個不符廣電三法，被藍綠政府各警告1次，警告完還是不理不改善，所以不予換照；另外一個一樣是不符合規定，不設法律代理人、不配合調查、不給回應，按規定先鎖1年。符合規定是有多難啦？守法好嗎？」

其他人也表示，「封一個就唉唉叫，你怎麼當一個中國人」、「不是很想當中國人？這樣就崩潰阿，兩蔣戒嚴書跟歌都禁咧」、「講得好像，你在小紅書說一些敏感的話題，不會被禁止發言一樣」。也有人以原PO的「說個笑話」來造句，留下「你還可以發文靠北，真的有夠自由」、「三黨都同意的東西，你只怪執政黨」、「中天愛台灣，小紅書不是中共軟體」、「不懂『自由國家』定義的人出來秀下限」等反諷。

根據內政部警政署公告聲明，目前Meta（Facebook、IG與Threads母公司）、Google、LINE、TikTok等跨國平台業者，均已依法在台灣設置法律代表人並履行義務；唯獨「小紅書」，不僅不願設立法律代表人，更不提供執法單位調查詐騙所需的基本資料，相關行為已符合詐防條例42條所定「緊急案件」要件，中央政府基於法規遵依法實施「網際網路停止解析與限制接取」1年，於法有據，並非基於政治立場。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

相關新聞請見：

為何只對小紅書限制連結？ 內政部解答了

警署：4大業者皆願納管 小紅書不理才暫封

雙標？批禁小紅書 王鴻薇去年挺打詐專法、重罰拒落地影片曝

稱「小紅書」最無涉政治 鄭麗文批民進黨活成自己最討厭的樣子

被質疑其他平台為何不用禁！警政署：只有小紅書對打詐置之不理

蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 劉世芳：是反對警政署打擊犯罪？

應曉薇女兒準備好代母出征？ 批禁小紅書是「極權國家」翻車急澄清

黃國昌轟封鎖小紅書「民主沉淪」 綠揭昔日提案打臉：明明也主張封網

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法