應曉薇女兒準備好代母出征？ 批禁小紅書是「極權國家」翻車急澄清

隨著2026年九合一大選逼近，台北市議員應曉薇因京華城案纏身，連任情勢黯淡，外界關注是否將由其23歲女兒應佳妤接棒參選。應佳妤昨（6日）也鬆口表示，無論是否投入選舉「都準備好了」。不過，她在討論中國社群平台「小紅書」遭禁一事時卻因一句「原來台灣是一個極權國家」翻車，引爆大批網友怒火。

小紅書因涉及大量詐騙卻拒不配合台灣調查，被內政部裁定自即日起暫時封鎖一年。應佳妤自5日起在Threads連續拍片談論此事，抱怨自己平時在平台上看到的多是穿搭、旅遊、食譜，反倒是臉書幾秒就能刷到詐騙訊息，質疑為何「安安靜靜分享生活的小紅書」反而先被處理。

昨（6）日她再度上傳自拍影片稱，自己在英國留學時以為台灣是民主國家，「沒想到回來後發現原來台灣是一個極權國家」，還說在台灣上網竟需開VPN，「回家後比出國更需要VPN」。

此言一出，留言區瞬間爆炸，網友反擊「妹妹，你先查查極權國家是什麼意思」、「你說錯了，在台灣手機上網並不需要VPN，只是上被中共審查過濾的洗腦詐騙平台才需要VPN。請更正事實，注意符合邏輯，謝謝」、「然後妳還想要在極權國家台灣參選？」、「貪污洗錢拿水沖遊民，去英國留學嫌棄台灣，你跟你媽真的是一家人」、「英國留學你跟我說愛小紅書，我就勸你不要浪費錢去英國了」、「這個天氣你媽沒拿水潑你就該感恩了好嗎？」

面對反彈聲浪，應佳妤今（7）日發布聲明，表示影片中的「極權國家」只是誇飾的比喻，用來表達對民主現況的擔憂，並非認為台灣真的成為極權體制。她承認真正的極權國家會全面控制思想、媒體、私人生活與經濟，台灣明顯不符合這些條件；自己想強調的是近期行政、立法緊張、媒體受政策影響、重大案件透明度不足與言論相關法案爭議等現象，讓她覺得民主正面臨壓力。

應佳妤強調，她說，影片原意只是想提醒大家留意變化，而非挑起衝突，「如果表述讓部分人不舒服，我理解」，並強調最近頻繁解釋，「希望懂的人懂」。

