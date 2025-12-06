獨家》雙標？批禁小紅書 王鴻薇去年挺打詐專法、重罰拒落地影片曝

國民黨立委王鴻薇去年5月27日在立法院交通委員會質詢，力挺重罰拒絕落地配合政府打詐的境外平台。（圖取自立法院IVOD）

內政部與刑事局打擊詐騙犯罪祭出鐵腕，針對長期「已讀不回」、拒絕在台設立法律代表人且資安堪慮的中國社群平台「小紅書」，依「打詐四法」核心法律之一的「詐欺犯罪危害防制條例」，實施停止解析及限制接取（封網）一年。國民黨集體跳腳，黨主席鄭麗文痛批「數位戒嚴」，立委王鴻薇昨（5）日更發文砲轟賴政府建「民主長城」，要台灣人「大翻牆」，不過，王鴻薇去年在立法院質詢，力挺打詐專法、重罰不在台設立法律代理人，影片和議事錄文字記錄曝光！

翻開立法院公報紀錄，去年審查打詐專法時，王鴻薇在交通委員會質詢時任數位發展部部長黃彥男、時任數發部數位產業署署長呂正華，不僅大力要求政府對境外平台「要有棍子」，更不斷追問「沒設代表人怎麼罰？」、「能不能限制流量？」，最後聽聞可以封網時甚至嗨喊「希望能成功」。

無視小紅書「拒絕落地」違法事實 藍營帶風向扯言論自由

針對小紅書遭封網，王鴻薇昨天在臉書以「賴清德民主長城，大翻牆大成宮」為題，痛批民進黨以打詐為名禁小紅書，舉數據指稱臉書詐騙案更多卻沒事，質疑政府雙標，「台灣終於活成中國大陸的樣子了」。

事實上，內政部早已多次說明，這次封鎖的核心原因並非單純比較「詐騙數量」，而是「法律遵從度」。Meta（臉書）、Google、LINE等國際大廠，甚至被稱為國際版抖音的TIKTOK雖有詐騙通報，但皆已配合我國法律「在台設立法律代表人」並建立下架機制；唯獨小紅書對我國政府要求改善的公文「已讀不回」長達52天，且堅決不設立法律代表人，視台灣法律於無物。

王鴻薇去年質詢紀錄曝光：沒設代理人怎麼罰？

諷刺的是，王鴻薇如今為了維護小紅書而抨擊政府，但早在2024年5月27日立法院交通委員會邀請數發部報告業務概況時，她急切地希望政府對「不設代理人」的境外平台下重手。

據議事紀錄，王鴻薇在質詢黃彥男時，強烈要求境外平台必須配合。她當時質問：「現在是要求他們在台灣必須要設立代表人，對不對？至少要有法遵的代表，對不對？」當得到肯定答覆後，她進一步追殺：「對於這些境外的平台，然後他們沒有在台灣設代表人，或者沒有配合我們打詐相關的這些程序，要怎麼罰法呢？」

當時數位產業署署長呂正華回應，打詐專法通過後，最高可罰2500萬（最終三讀版本提高至1億元），並提到經專家審議可以「限制流量或是阻擋連結」。聽聞可以「阻擋連結」，王鴻薇當時回應，「OK！我希望我們能成功」。

立法院跨黨派共識力挺嚴厲打詐 遇中資就轉彎？

事實上，目前政府執法的依據，正是去年7月在立法院三讀通過的「打詐四法」（含核心的「詐欺犯罪危害防制條例」）。法案在審查過程中，朝野各黨派對於「要求大型境外網路平台落地」均有高度共識，認為這是保障台灣民眾權益的必要手段。

根據已施行的「詐欺犯罪危害防制條例」，第29條規定具規模平台須落地，凡是在台灣擁有一定流量或使用人次的境外網路廣告平台（如TikTok、Facebook、Google），必須在台灣設置法律代表人。其目的是為了讓台灣的法院與行政機關「找得到人」，無論是傳送法律文件、處理消費者爭議或配合檢警調閱詐騙資料。

該法第39條也明文規定，若平台拒絕設立法律代表人，或未配合移除詐騙廣告，主管機關可處 250萬元以上、1億元以下罰鍰，並可按次處罰。第41條則明定，嚴重者限制接取，這是法律賦予的最後手段。若平台經罰鍰後仍不改善，數位發展部在召集專家審議會議後，可令網際網路接取服務提供者（ISP）對該平台進行流量管理或限制接取（封網）。

換言之，無論是美商、韓商或中資平台，法律標準皆一致。目前TikTok、Meta等平台均已依法在台設置代理人並建立溝通管道，唯獨小紅書選擇無視台灣法律，才導致今日依法執行的結果。立委在修法時要求政府嚴格執法，如今政府依法行政卻被指為「戒嚴」。

立委王鴻薇質詢影片：

https://ivod.ly.gov.tw/Play/Clip/1M/153029

