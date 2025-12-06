李乾龍、傅崐萁強推助理費除罪化 藍委酸：全黨救一人

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

助理費除罪化法案持續延燒，不少國民黨立委私下反對，但敢怒不敢言。有國民黨立委表示，秘書長李乾龍在餐敘時直言「黨中央希望要過」，國民黨團總召傅崐萁更現場要求大家連署，但此修法不只被批評「立委自肥」，國民黨「全黨救一人」的下場，不只重傷國民黨形象還讓民進黨撿到槍。

國民黨團昨天上午舉行黨團大會，顏寬恒一早就到達會場簽到，當時只有黨工和兩三名立委，在事件延燒兩天後，格外耐人尋味。

有立委坦言，當天助理費修法並未列入議程公開討論，「就有同僚有這個問題，公開不會講這個」。但進到議場以後，大家各自有討論，表達擔憂，尤其是想選縣市首長的，壓力最大的是六都和不分區立委。至於之前傳出有委員想要撤簽，黨團成員表示，現在沒人敢撤簽，因為零星幾個撤簽不但無法撤案，反而會被黨內高層針對。

黨團成員坦承，很多委員私下都有被顏寬恒拜託，傅崐萁也有陪同顏寬恒拜託支持修法。11月27日餐敘當天李乾龍直接說要大家救顏寬恒，傅崐萁要大家連署，很多人不好意思拒絕，有立委拒絕連署，還當場被傅崐萁酸。

餐敘當天，除了助理費案，李乾龍還要求要過替屏東縣議長周典論收購連署案解套的「總統副總統選舉罷免法第八十七條條文修正草案」，該案已在11月21日院會付委，修法新增，「被連署人未登記為候選人或預備犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或罰金」；還有排除救國團為國民黨附隨組織的「黨產條例」修正草案也已在2日院會逕付二讀。黨內批評，這三個法案基本上都是因人設事，根本是「自肥三法」。

