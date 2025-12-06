為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    被問何時表態選市長？江啟臣「1句話」吊足胃口

    2025/12/06 19:57 記者蔡淑媛／台中報導
    江啟臣與黃健豪、沈佑蓮成立聯合服務處。（江啟臣服務處提供）

    江啟臣與黃健豪、沈佑蓮成立聯合服務處。（江啟臣服務處提供）

    明年台中市長選戰，民進黨已徵召黨籍立委何欣純參選，而國民黨由立委楊瓊瓔率先表態投入選戰，同黨的立法院副院長江啟臣今午在北屯和立委黃健豪、議員沈佑蓮成立聯合服務處，被問到是否表態仍沒鬆口，僅說「現在不是談選舉的時候，時間到了再跟大家報告」。

    江啟臣今天結合黃健豪，在沈佑蓮服務處成立立委、議員聯合服務處時表示，希望透過中央、地方民代系統的合作，協助北屯區民眾解決問題，讓市民生活更幸福，並細數爭取建設，有支持者也到場力挺合影喊出「婦工會全力支江啟臣選市長！」。

    黃健豪也喊出「聯合服務處就是聯合戰隊！」他說，早就要成立聯合服務處，卻因為大罷免而延遲，總算在今日成立，希望未來透過聯合服務，協助北屯居民解決各項疑難雜症。

    沈佑蓮也說，她與姐姐沈智慧長期投入地方服務，未來成立聯合服務處後，也會加入中央的力量，更努力做出更好的服務報答到大家；沈智慧則指出，她是政壇老兵，她會在幕後支持大家。

    江啟臣與黃健豪、沈佑蓮成立聯合服務處，支持者到場力挺。（江啟臣服務處提供）

    江啟臣與黃健豪、沈佑蓮成立聯合服務處，支持者到場力挺。（江啟臣服務處提供）

    江啟臣被問到是否準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。（江啟臣服務處提供）

    江啟臣被問到是否準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。（江啟臣服務處提供）

