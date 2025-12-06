為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白聯手修國籍法 學者林志潔支持行政院不副署

    2025/12/06 21:57 記者洪美秀／新竹報導
    藍白聯手修國籍法，恐影響國安。陽明交大法律學者林志潔認為，行政院應不予副署進行相關制衡。（照片截取自林志潔臉書影片）

    針對立法院藍白立委聯手修國籍法，陽明交大法律學者林志潔表示，她支持在重大國家安全議題上，若立法院通過侵害國安、毀憲或窒礙難行的法律，行政院有不副署的權力與責任。她不贊同副署而不執行，因為公務員有依法行政的義務，不執行有違法或瀆職的風險，不副署使法律自始不生效力，在憲法法院被癱瘓的特殊時期，是相對可行的做法。

    她說，行政院應該不予副署。理由很簡單，因為台灣的憲法設計是為了分權制衡，避免任何一方權力過大。行政院在面對「窒礙難行」的法案時，本來就可以覆議，也可以透過不副署表達無法執行，更重要的是，因為憲法訴訟法被倉促修法，憲法法庭目前無法正常運作，司法無法即時對立法院進行制衡。在憲法法庭被癱瘓的情況下，行政院更有責任站出來維護憲政秩序。

    她說，立法院在攸關國家安全的法案上，仗著人數優勢強行通過、拒絕討論，行政院若只是接受，權力將完全失衡。因此，她認為當行政院面對藍白聯手修的惡法時，最清楚、最負責的做法就是「不副署，勇敢的對惡法說不！」。

