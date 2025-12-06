為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    為何只對小紅書限制連結？ 內政部解答了

    2025/12/06 18:43 即時新聞／綜合報導
    內政部強調，小紅書經警方多次通報仍無作為、無聯絡窗口、從未回覆、拒不改善。因此，依法停止解析或限制接取，避免受害民眾持續擴大。（圖取自內政部臉書專頁）

    內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，讓許多「小紅書」用戶在網路上哀號「只是想好好看影片學彩妝、美甲，為什麼要限制」，今（6日）內政部發文強調，小紅書官方拒絕配合警方打詐，讓受害人求償無門、詐騙廣告持續橫行，只能限制接取小紅書。

    內政部在臉書專頁表示，小紅書的涉詐問題持續升高，國安局檢測的15項資安指標全部不合格，但平台經通報仍遲遲不改善、也不願依法提供必要資料。因此依《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施，以保護民眾的資安與財產安全。而小紅書不配合，政府只能依法處理。

    內政部舉出實際例子，從去年8月到今年11月，各大平台在警方通報後積極處理詐騙內容：Google下架4472則詐騙廣告；LINE停權9萬2831個詐騙帳號；Meta（FB／IG／Threads）下架11萬2054則詐騙廣告。此外，依Meta主動揭露，過去兩年自行移除430萬則詐騙廣告。這些平台都依法納管、設有法律聯絡窗口，出事找得到人、政府也查得到資料，才能及時保護用戶。

    內政部說，但小紅書的情況完全不同，經警方多次通報仍無作為、無聯絡窗口、從未回覆、拒不改善。因此，依法停止解析或限制接取，避免受害民眾持續擴大。所有平台一視同仁，沒有例外。

    內政部所強調，過去Meta因違反廣告實名制也曾被連續裁罰3次、合計1850萬元。只要違規，不論是哪家平台，政府都依法處置。

    內政部會持續要求各平台強化資安、防詐措施，讓大家的個資、金流和上網環境更安全。

