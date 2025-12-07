警署：4大業者皆願納管 小紅書不理才暫封

內政部警政署指出Meta、TikTok、Google及LINE等4大業者，都已依《詐欺犯罪危害防制條例》公告為「納管業者」，僅有小紅書置之不理。（記者鄭景議翻攝）

「小紅書」涉詐又不配合政府打詐政策，遭暫時限禁一年，有反對者質疑詐騙更多的臉書為什麼不禁。警方昨天再次強調，Meta、TikTok、Google及LINE四大業者，都已依詐欺犯罪危害防制條例的規範公告為「納管業者」，小紅書未在台灣落地，又對政府的改善要求置之不理，構成詐防條例四十二條所規定的「緊急案件」要件，實施「停止解析」於法有據。

刑事警察局表示，自去年一月至今年十一月，涉及小紅書平台的詐欺案已造成國人財損達二億四千七百六十八萬餘元，更嚴重的是，國安局今年七月二日發布檢測結果顯示，小紅書平台在十五項資安檢測指標中全數不及格，存在「過度蒐集個資」與「權限濫用」等重大資安疑慮。

刑事局進一步說，小紅書平台的上海母公司面對我國改善要求置之不理，且完全拒絕溝通，相較之下，Meta（Facebook、Instagram、Threads）、TikTok、Google（YouTube）及LINE四大業者、七個平台，都已依我國規範公告為「納管業者」，遵守台灣法律，並設有法律代理人處理爭議。

此外，四大平台業者也配合政府打詐，自去年八月至今年十一月，經警察機關通報Meta下架詐騙廣告共十一萬二千零五十四件，Google下架四千四百七十二件，LINE共停權九萬二千八百三十一筆詐騙帳號，Meta今年七月自行揭露統計，過去兩年在台共移除四百三十萬則詐騙廣告。

刑事局指出，政府對所有違規者一視同仁，絕不寬貸，例如Meta就因「廣告未揭露資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」等事由，今年已被連續裁罰三次，累計罰鍰一千八百五十萬元。政府對納管平台採取「嚴格監理、依法重罰」，對小紅書則採「停止解析」，兩者處置方式雖異，但打擊詐欺目標一致。

