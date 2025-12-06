為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    被質疑其他平台為何不用禁！警政署：只有小紅書對打詐置之不理

    2025/12/06 09:11 記者鄭景議／台北報導
    內政部警政署今發聲明嚴正澄清，指出Meta、TikTok、Google及LINE等4大業者，都已依《詐欺犯罪危害防制條例》公告為「納管業者」，僅有小紅書置之不理。（記者鄭景議翻攝）

    

    小紅書因涉詐遭禁一年，引起不少用戶反彈，不少網友表示「臉書詐騙更多為什麼不禁」。也有部分媒體及藍白政治人物批評「內政部封鎖小紅書無依據」、「暫行措施形同變相封鎖」。對此內政部警政署今發聲明嚴正澄清，指出Meta、TikTok、Google及LINE等4大業者，都已依《詐欺犯罪危害防制條例》公告為「納管業者」，僅有小紅書置之不理，已符合詐防條例42條所定「緊急案件」要件，實施「停止解析」於法有據。

    刑事警察局表示，自去年1月至今年11月，涉及「小紅書平台」的詐欺案已造成國人財損達2億4768萬餘元。更嚴重的是，國安局今年7月2日發布檢測結果，小紅書平台在15項資安檢測指標中「全數違規」，存在「過度蒐集個資」與「權限濫用」等重大資安疑慮。

    然而，小紅書平台公司面對我國改善要求置之不理，完全拒絕溝通。相較之下，Meta（Facebook、Instagram、Threads）、TikTok、Google（YouTube）及LINE等4大業者7個平台，都已依該條例公告為「納管業者」，遵守台灣法律，並設有法律代理人處理爭議。

    四大平台業者也配合政府打詐，自去年8月至今年11月，經警察機關通報Meta下架詐騙廣告共11萬2054件，Google下架4472件，LINE共停權9萬2831筆詐騙帳號。此外，Meta今年7月自行揭露統計，過去2年在台共移除430萬則詐騙廣告。

    刑事局也澄清，政府對所有違規者一視同仁，絕不寬貸。例如Meta就因「廣告未揭露資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」等事由，至今年止已被連續裁罰3次，累計罰鍰已達1850萬元。因此，政府對納管平台採「嚴格監理、依法重罰」，對小紅書則採「停止解析」，兩者處置方式雖異，但打擊詐欺目標完全一致。

