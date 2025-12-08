為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    善用科技與多元應用 高雄監理所等13機關獲國發會金檔獎

    2025/12/08 22:56 記者黃政嘉／新北報導
    國發會主委葉俊顯表示，獲獎機關結合AI科技導入檔案領域，有助加深全民對於檔案價值的認識。（國發會檔案管理局提供）

    國發會主委葉俊顯表示，獲獎機關結合AI科技導入檔案領域，有助加深全民對於檔案價值的認識。（國發會檔案管理局提供）

    國家發展委員會今天在國家檔案館舉行「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」頒獎典禮，共13機關獲得金檔獎，包含交通部公路局高雄區監理所藉元宇宙線上展、回顧公路監理歷史，台北市信義區公所藉「謎途記」線上與實體展覽，跨域合作推動檔案應用，台灣高等檢察署高雄檢察分署參與AI智能審查銷毀目錄試行計畫在內，結合AI相關科技導入檔案領域，加深全民對於檔案價值的認識。

    國發會主委葉俊顯表示，此屆獲獎機關整體水準提高，尤其善用創新科技與多元推廣應用，展現檔案的社會價值與文化傳承的重要性，進而融入民眾生活，包括交通部公路局高雄區監理所導入元宇宙線上展，邀請民眾一同搭乘時光機，回顧公路監理歷史軌跡；台北市信義區公所舉辦「謎途記」線上與實體展覽，透過生動有趣方式，跨域合作推動檔案應用；台灣高等檢察署高雄檢察分署參與AI智能審查銷毀目錄試行計畫，展現檔案管理的科技加值實力。

    葉俊顯說，這些創新作為結合AI相關科技導入檔案領域，不僅提升檔案管理作業效益，轉化檔案內涵的多元加值，也加深民眾對檔案價值的認識。

    獲得此屆金檔獎的機關還包括陸軍花東防衛指揮部、國軍高雄總醫院、財政部台北國稅局信義分局、農業部農村發展及水土保持署台中分署、桃園市政府勞動局、桃園市八德地政事務所、台中市東勢地政事務所、台中市沙鹿戶政事務所、南投縣埔里地政事務所、彰化縣北斗戶政事務所。

    國發會檔案管理局指出，此屆共183個機關參加金檔獎、104名檔管人員參加金質獎，歷經層層考驗，13機關獲金檔獎、13位檔案管理人員獲金質獎，該機關、人員對檔案管理各項工作不僅盡展高度專業，也賦予創意轉化檔案內涵，讓檔案服務更為貼近社會大眾感受。

    國家發展委員會今天在國家檔案館舉行「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」頒獎典禮，共13機關獲得金檔獎。（國發會檔案管理局提供）

    國家發展委員會今天在國家檔案館舉行「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」頒獎典禮，共13機關獲得金檔獎。（國發會檔案管理局提供）

    第22屆金質獎有104名檔管人員參加、13位檔案管理人員獲獎。（國發會檔案管理局提供）

    第22屆金質獎有104名檔管人員參加、13位檔案管理人員獲獎。（國發會檔案管理局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播