善用科技與多元應用 高雄監理所等13機關獲國發會金檔獎

國發會主委葉俊顯表示，獲獎機關結合AI科技導入檔案領域，有助加深全民對於檔案價值的認識。（國發會檔案管理局提供）

國家發展委員會今天在國家檔案館舉行「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」頒獎典禮，共13機關獲得金檔獎，包含交通部公路局高雄區監理所藉元宇宙線上展、回顧公路監理歷史，台北市信義區公所藉「謎途記」線上與實體展覽，跨域合作推動檔案應用，台灣高等檢察署高雄檢察分署參與AI智能審查銷毀目錄試行計畫在內，結合AI相關科技導入檔案領域，加深全民對於檔案價值的認識。

國發會主委葉俊顯表示，此屆獲獎機關整體水準提高，尤其善用創新科技與多元推廣應用，展現檔案的社會價值與文化傳承的重要性，進而融入民眾生活，包括交通部公路局高雄區監理所導入元宇宙線上展，邀請民眾一同搭乘時光機，回顧公路監理歷史軌跡；台北市信義區公所舉辦「謎途記」線上與實體展覽，透過生動有趣方式，跨域合作推動檔案應用；台灣高等檢察署高雄檢察分署參與AI智能審查銷毀目錄試行計畫，展現檔案管理的科技加值實力。

請繼續往下閱讀...

葉俊顯說，這些創新作為結合AI相關科技導入檔案領域，不僅提升檔案管理作業效益，轉化檔案內涵的多元加值，也加深民眾對檔案價值的認識。

獲得此屆金檔獎的機關還包括陸軍花東防衛指揮部、國軍高雄總醫院、財政部台北國稅局信義分局、農業部農村發展及水土保持署台中分署、桃園市政府勞動局、桃園市八德地政事務所、台中市東勢地政事務所、台中市沙鹿戶政事務所、南投縣埔里地政事務所、彰化縣北斗戶政事務所。

國發會檔案管理局指出，此屆共183個機關參加金檔獎、104名檔管人員參加金質獎，歷經層層考驗，13機關獲金檔獎、13位檔案管理人員獲金質獎，該機關、人員對檔案管理各項工作不僅盡展高度專業，也賦予創意轉化檔案內涵，讓檔案服務更為貼近社會大眾感受。

國家發展委員會今天在國家檔案館舉行「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」頒獎典禮，共13機關獲得金檔獎。（國發會檔案管理局提供）

第22屆金質獎有104名檔管人員參加、13位檔案管理人員獲獎。（國發會檔案管理局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法