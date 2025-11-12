為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    被問與吳釗燮還是好朋友？ 林佳龍秒答：我們就是分工合作

    2025/11/12 14:20 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍於網路節目受訪被問到「你們（林佳龍與吳釗燮）還是好朋友？」，秒答，「我們就是分工合作」。（圖由Yahoo《齊有此理》提供）

    外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮不合、有嫌隙的傳聞滿天飛。林佳龍於網路節目受訪被問到「你們（林佳龍與吳釗燮）還是好朋友？」，秒答，「我們就是分工合作」，他會秉持總統授權與憲政角色，把外交部長一職做好。

    林佳龍接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪，節目今（12）日中午播出。主持人王時齊詢問林佳龍與吳釗燮的關係是否良好，並指出有「既生龍、何生燮」的傳言。

    林佳龍表示，這些說法都是要挑撥離間。王時齊接著追問，「所以你們還是好朋友？」，林佳龍未正面答覆，而是秒答「我們就是分工合作」，表示他擔任外交部長是秉持不管是總統授權或憲政上的角色，他都把外交部長做好，「外交部長做好國安會也會更好，國安會做好外交部也會更好，我們都是政府的團隊」。

    王時齊又追問，外交與國安本就是同一條線，就像副總統蕭美琴到歐洲演講，不只是外交的事，一定也是國安的事，所以兩個人還是合作愉快？

    林佳龍回答，「應該相當愉快啦！」，每個人的作風或角色不一樣，他自己現在擔任外交部長，就把這個角色做好，他相信，他做好對整個國安團隊也會是很好，也希望壯大外交部、就是壯大台灣。

