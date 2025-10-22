質詢吳釗燮、林佳龍不合？ 馬文君提問反而糗了

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」。（記者王藝菘攝）

林佳龍尷尬回應 2人都沒有要去APEC

國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍頻繁被傳出不合，國民黨立委馬文君今（22）日質詢關切兩人不合疑雲，詢問兩人是否會趁「一起去參加APEC」，破除不合傳言？對此，林佳龍尷尬回應，他們兩人都沒有要去，「我們就在台灣坐鎮」。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委馬文君質詢關切，林佳龍與吳釗燮「兩位要一起去」APEC，是否有要力推的事項或破除不合傳言。

但近年來APEC經濟領袖峰會的雙部長會議，我國都未有派遣外交部長前去的前例。今年的雙部長年會，我方代表為國科會主委吳誠文與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。

林佳龍表示，外交部過去都會依照當年度主題，指定一名代表前去，國安會秘書長也並沒有要去APEC經濟領袖峰會，他與吳釗燮都沒有要去APEC經濟領袖峰會，「我們就在台灣坐鎮」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法