火災熱點前5里消防栓密度低 嘉市消防局：逐年完善水源布建

嘉市審計室查核指出，嘉市消防栓設置尚未依人口密度或火災發生頻率進行檢視，潛藏救災風險，其中分析了最近5年火災發生熱點里別中，包括竹圍里等前5個里消防栓設置密度均低於全市平均值，為避免影響搶救時效，要求消防局完善消防資源配置。

消防局回應，截至今年8月底止，全市列管消防水源計地上式及地下式消防栓共1892支、蓄水池388處、游泳池14處及其他消防水源16處。整體消防栓設置密度已屬全國前段水準，僅次於台北市，足以有效支援全市火警搶救需求。

就實務救災層面而言，火警現場搶救作業採「車組作戰模式」，以攻擊車與水源車相互配合進行滅火。同一區域設置過多消防栓，考量自來水管線配置，若同一火場有多輛消防車需同時使用相鄰消防栓，易發生「水源共撞」情形，導致前端消防車水壓降低或水流不足，反而增加現場救災風險、易造成前線救災人員無水可用窘境。

消防局表示，透過「移動水槽戰術」與車組協同運作模式，可兼顧「水源共撞」之搶救限制，確保火場水源持續穩定供應，保障救災行動安全與效率。

惟審計室調查，嘉市人口數26萬餘人，平均每千人擁有消防栓7.24支，其中人口密度前五名里別，除培元里外，其餘均低於全市平均數。最近5年（2020至2024年）火災發生熱點里別統計，竹圍里等五個里的消防栓設置密度低於全市平均值。

木構造房屋建築群方面，仍有未被任一消防栓防護區域覆蓋者，主要分布盧厝、鹿寮、北新、圳頭、後庄、港坪里；55間尚在營運的特定工廠及臨時工廠等高風險地區周圍無消防栓設置，形成防護漏洞。

消防局強調，為持續強化消防水源，每年均與自來水公司共同編列經費，逐年於轄內偏遠地區、救援不易區域及人口密度較高地段增設消防栓，提升水源布建完整度，強化公共安全，並加強與水公司協調，儘速修復損壞消防栓，依照期限完成複查。

