    首頁 > 政治

    前外交部長程建人逝世 享壽86歲

    2025/09/27 13:38 記者方瑋立／台北報導
    前外交部長程建人昨（26）日晚間10時離世，享壽86歲。（資料照）

    前外交部長程建人昨（26）日晚間10時離世，享壽86歲。（資料照）

    首次上稿：10:24
    更新時間：13:38（新增外交部回應）

    前外交部長程建人昨（26）日晚間10時離世，享壽86歲。程建人在前總統李登輝任期間出任外交部長，此後更獲前總統陳水扁授二等卿雲勳章，職涯曾任立委、行政院新聞局長、外交部長、駐美代表、駐歐盟代表等職務。

    程建人1939年出生於中國上海，是國民黨重點栽培的外交人才，為英國劍橋國際法學碩士。1971年至1979年在駐美大使館擔任秘書。1993年至1996年擔任國民黨全國不分區立委。

    程在前總統李登輝執政末期1999年出任外交部長。並於陳水扁總統第一任期擔任近4年的駐美代表；陳水扁第二任期改派駐歐盟代表處兼比利時代表，2006年8月卸任。近年已維持退休狀態。

    程建人曾於陳水扁任內獲授二等卿雲勳章，以表彰他多年來為台灣外交，特別是為台美關係所作出的卓越貢獻。

    外交部今天下午回應本報記者，有關程前部長過世訊息，外交部刻與家屬保持聯繫確認中，倘有進一步消息將再對外說明。

