1996台海危機要角丁懋時辭世 學者：丁有助於台美維持良好互動

曾擔任國安會秘書長及前外交部長的丁懋時16日辭世，享耆壽99歲。（中央社）

2025/09/17 12:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕前國家安全會議秘書長、前外交部長丁懋時16日於振興醫院辭世，享耆壽99歲。政大政治系兼任教授嚴震生今受訪表示，丁懋時行事細膩謹慎，1996年台海危機後，派遣資歷深厚的丁懋時與美方談話，對台灣後續與美國保持良好互動有很大的幫助。

與丁懋時有私交的學者嚴震生指出，丁懋時是行事細膩、謹慎的外交官，曾派駐盧安達、剛果，原為法語系統外交官，之後也先後駐韓、駐美，並在卸任外交部長後，於前總統李登輝任內擔任國安會秘書長。

丁懋時出生於雲南賓川，曾任總統府秘書長、國安會秘書長、駐美代表、外交部長，及行政院新聞局長，並曾於1996年台海危機中扮演要角，與時任美國副國安顧問史坦伯格（James Steinberg）密談，建立台美國安高層會面機制。

嚴震生指出，丁懋時對美國相當熟悉，在1996年台海危機後，曾與時任美國副國安顧問史坦伯格密談，之後也與美方一直維持對話管道。

談及台海危機後丁懋時與史坦伯格的密談，嚴震生表示，丁懋時的資歷深厚、行事風格穩健謹慎，深受尊重，當年在台海危機後，派遣有此資歷的丁懋時與美方打交道，會讓美國放心，對當時台灣在面臨衝擊後，與美國維持良好互動有很大的幫助，當我國國安方面最重要的幕僚受到美方信任，美方就會認為當年因台灣直選總統而產生的台海危機沒有道理。

嚴震生也說，丁懋時退休後一直保持低調，屬於傳統不佔版面、不出風頭、不多講話，且把國家利益擺在前面的職業外交官，還為外交部外交學院做口述歷史，講述我國與美國外交的細節。

