外交部門前集結10萬公民挺罷免 林佳龍：展現島嶼的溫柔

外交部長林佳龍表示，7月26日是屬於公民的日子，他向所有為民主奔走、為台灣站出來的人，深深致敬，「望你順遂，台灣」。（資料照，記者方瑋立攝）

2025/07/25 13:37

〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免首波投票在即，反共護台志工聯盟昨（24）夜舉辦「迎向成功凱道晚會」，估有逾10萬人不畏風雨參與。外交部長林佳龍今（25）日說，外交工作最有力的後盾，是人民的團結與信念，他並引用詩人吳晟所言，年輕的島嶼民主雖一再承受激烈的震盪，在每個關鍵時刻，總有無數人願挺身而出，用行動回應時代的提問，展現出「最溫柔的面容」。

林佳龍說，昨天晚上，外交部門前的凱達格蘭大道擠滿了人潮。即便天氣不穩、陣雨不斷，關心台灣的朋友們仍然堅定站出來。他認為，這是因為心中懷抱著無法割捨、必須以行動守護的信念與價值。

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林佳龍指出，這段時間以來，不論在街頭、在社群平台、在每一次溝通與說明的現場，各位朋友從未缺席、始終堅持。如同國際處境特殊的台灣，即使面對重重挑戰與質疑，我們仍透過自由、民主、人權與法治的實踐，讓世界看見台灣的韌性與美好。

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他強調，外交工作最有力的後盾，是人民的團結與信念。民主不只是台灣與世界對話的語言，更是我們贏得尊重與支持的根本。

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除感謝每一位站出來的台灣人外，林佳龍也說，在社群上看到許多朋友從海外不遠千里趕回來投票，也看到各行各業的朋友紛紛挺身表態，令他想起吳晟的詩作〈他還年輕〉：「這座島嶼的民主一再承受激烈的震盪，縱使仍年輕，但在每一個關鍵時刻，總有無數人願意挺身而出，用行動回應時代的提問，展現出這座島嶼『最溫柔的面容』。」

林佳龍說，7月26日是屬於公民的日子，他向所有為民主奔走、為台灣站出來的人，深深致敬，「望你順遂，台灣」。

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