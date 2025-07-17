遭綠議員控夾帶反罷文宣 洪孟楷：唾棄造謠奧步

新北市議員鄭宇恩表示，八里區埤頭里有選民陳情收到選舉公報疑似夾帶藍委洪孟楷反罷免文宣，洪孟楷回應，綠營議員以為「撿到槍」，根本是「大烏龍」。（鄭宇恩辦公室提供）

2025/07/17 22:19

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨立委第一波罷免案7月26日投票，新北市議員鄭宇恩今（17）日表示，八里區埤頭里選民陳情收到選舉公報疑似夾帶藍委洪孟楷反罷免文宣，八里區長林銚傑已澄清公所絕無夾帶，里長協助發放公報在先，洪孟楷團隊發文宣在後。洪孟楷稍早前以文字詳細回應，文宣由志工徒步發放，綠營議員以為「撿到槍」，原來根本「大烏龍」，盼大眾不同意罷免，「唾棄這種造謠的罷免奧步」。

洪孟楷重砲反擊，民進黨議員用粉專影射新北市選舉委員會等單位在選舉公報夾帶反罷文宣，更藉此質疑行政中立，「明顯就是又打地方首長又打被罷立委」，不少被罷免的立委在國民黨執政縣市，綠營用骯髒手法一次打擊首長跟立委，令人不恥。

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洪孟楷說，選前關鍵時刻，為爭取民意認同反罷免，在此時發放文宣再正常不過，「該地區文宣皆由志工們徒步挨家投遞，就因為選舉公報也在此時寄發」，就被綠營議員以為撿到槍，結果只是烏龍一場，他呼籲大眾「唾棄這種造謠的罷免奧步」，投不同意罷免票，給不思治國、只會造謠的執政黨一個教訓。

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