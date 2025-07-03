獨家》ＰＯ命債命還仇恨性圖文 檢警已鎖定涉案「rosetree881」的網友偵辦

網路社群媒體流傳的恐嚇偵辦京華城案檢察官圖文。（取自Threads）

2025/07/03 07:06

〔記者林慶川／台北報導〕昨有社群媒體刊登經手京華城弊案的十一名檢察官照片，並在照片上後製血痕，上面寫有「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等恐嚇、仇恨性圖文，並註記「發現他們在外的蹤跡，請立即通報」的字句，因公然挑戰公權力，法務部及台北地檢署今凌晨發出新聞稿，除表達嚴重讉責之意，並強調將確保檢察官等執法人員人身安全，據了解，檢警已鎖定帳號「rosetree881」的網友，全力偵辦中。

據指出，台北市警察局七月二日發現社群軟體Threads上，暱稱「Mayday1990」（帳號：rosetree881）的網友發出「命債，命還」仇恨性圖文，上頭有負責偵辦起訴及公訴蒞庭京華城弊案的台北地檢署十一位檢察官的照片，警方認為此名網友的行為已涉及恐嚇危害安全罪嫌，加上事涉恐嚇檢察官，非同小可，除責由科偵隊全力偵辧外，同步通報警政署，並轉知法務部及台北地檢署。

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據了解，台北地檢署已指揮北市警方，針對該帳號進行追查，並同步向臉書Meta公司緊急調閱相關資料。

據了解，台北市前副市長彭振聲七月一日上午因京華城弊案至台北地院出庭時，當日上午九時許在庭內接到妻子墜樓身亡的消息，之後，國民黨及民眾黨先後指控，是司法迫害導致的憾事，網路也開始有網友發表不理性言論，但大多僅於評論案件本身，此仇恨性圖文，公然刊登檢察官清楚的長相姓名，屬公然挑戰公權力，法務部昨晚研商後，才罕見在今日凌晨與北檢發出譴責新聞稿。

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