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    網路流傳恐嚇京華城案檢察官圖文 法務部：嚴正譴責

    有小草轉發參與京華城案檢察官清楚肖像和全名的圖文，留下「命償，命還」威脅意味濃厚的文字。（圖翻攝自Threads）

    有小草轉發參與京華城案檢察官清楚肖像和全名的圖文，留下「命償，命還」威脅意味濃厚的文字。（圖翻攝自Threads）

    2025/07/03 05:53

    〔記者王定傳／台北報導〕由於有小草在網上轉發參與京華城案的北檢檢察官肖像和全名，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等具威嚇、仇恨性圖文，法務部今日凌晨發布新聞稿，表達最嚴正譴責。

    法務部表示，向來要求檢察官各項偵查作為必須恪遵法定程序，並堅定支持檢察官對案件依法偵辦。針對上述圖文中對檢察官進行人身威脅與仇恨煽動，已涉及恐嚇公務員等不法行為，部長鄭銘謙獲悉後立即指示台北地檢署檢察長王俊力，除盡全力維護檢察官同仁安全外，就涉及暴力恐嚇執法人員犯行應予嚴懲查辦。

    法務部指出，言論自由雖為憲法保障，但並非法外之地。網路上散布仇恨、恐嚇圖文或不實攻擊，不僅危害司法人員安全，更損及司法公信與社會秩序。法務部呼籲社會大眾回歸理性辯論程序，尊重法治與民主價值。

    法務部強調，保障檢察官依法偵辦案件的環境，排除不當干擾，是守護司法公信及民主法治根基的必要條件。檢察官依法訴追犯罪行為，不容非法暴力威脅，對於不法將依法嚴正處理，以實踐捍衛正義之責。

    台北地檢署除嚴正譴責不法行為外，並由台北市政府警察局刑事警察大隊依法即刻速查嚴辦，務求確保檢察官、法官等執法人員之人身安全，並維護司法偵查、審判純淨空間。

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    網路社群媒體流傳的恐嚇京華城案檢察官圖文。（取自Threads）

    網路社群媒體流傳的恐嚇京華城案檢察官圖文。（取自Threads）

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