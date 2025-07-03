小草轉發偵辦京華城案檢察官恐嚇貼文 檢察官協會凌晨說話了

有小草在網上轉發參與京華城案的北檢檢察官肖像和全名，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等具威嚇、仇恨性圖文。（圖翻攝自Threads，經馬賽克處理）

2025/07/03 05:56

〔記者王定傳／台北報導〕有小草在網上轉發參與京華城案的北檢檢察官肖像和全名，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等具威嚇、仇恨性圖文；法務部及北檢今日凌晨相繼發聲譴責，檢察官協會於凌晨3時許也發出新聞稿予以嚴正譴責。

檢察官協會指出，檢察官依法偵查與追訴犯罪，獨立行使職權，任何以暴力、恐嚇、散布仇恨言論等方式，意圖影響檢察官依法辦案作為，不僅是對個別檢察官的人身威脅，更是對司法制度與社會秩序的挑釁。

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檢察官協會表示，如有危害司法人員行為，司法機關必依法嚴辦，確保國家法律尊嚴與社會安全，絕不容許企圖以各種手段，危害執法人員不法份子逍遙法外。

檢察官協會說，我國民主法治的成果，向為國際肯定，亦是國人共同的資產，得之不易，應予珍惜。協會堅定支持檢察官依據證據、依循法律程序偵辦案件，並呼籲社會各界尊重司法程序，靜待法院依法作出判決，切勿以散布恐嚇、誣衊或煽動仇恨之行為，破壞司法公信與獨立。

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