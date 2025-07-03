小草轉發偵辦京華城案檢方肖像威脅「命債命還」！北檢嚴正發聲

有小草轉發參與京華城案檢察官清楚肖像和全名的圖文，留下「命償，命還」威脅意味濃厚的文字。（圖翻攝自Threads，已經馬賽克處理）

2025/07/03 00:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，週二（1日）勘驗前台北市副市長彭振聲等人偵訊錄音，突然傳來發彭妻輕生消息，彭振聲當庭崩潰痛哭，民眾黨當天號召小草包圍北院。事後有情緒激動的小草在網上轉發參與此案的北檢檢察官肖像和全名，留下威脅辦案檢方生命安全的文字，引發熱議。對此，政治工作者周軒說，已經通報警政司法部門。

高雄三民區1日上午發生墜樓事件，72歲謝姓死者經查為彭振聲之妻。彭振聲當天上午到庭等候開庭時接獲消息，放聲痛哭。他情緒稍微穩定後，表明自己無法開庭，辯護律師向法官說明彭振聲的臨時狀況，而目前被法院限制住居於台北，聲請解除禁令，以便去高雄處理妻子的後事，法官當庭裁准。

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民眾黨主席黃國昌當天隨即號召支持者包圍北院，小草情緒憤慨。事後有多名小草在Threads轉發一張圖文，上面有參與京華城案偵辦的檢察官清楚肖像和全名，並註明「記住他們的名字跟臉」，圖文還特意用上血跡。轉發圖文的小草們指責這些北檢檢察官都是「殺人兇手」，其中還有一人留下「命債，命還」這類威脅意味濃厚的文字。

威脅檢方生命安全的小草貼文曝光後引發熱議，有網友留言提醒：「這張圖片帶有強烈的政治暗示與仇恨言論，並列出台北地檢署多位檢察官的姓名與照片，還加上血跡與『記住他們的名字與臉』、『命償，命還』等具威脅性文字，這種內容可能涉嫌違反《社維法》或《刑法》關於恐嚇、公然侮辱、散布仇恨等相關法律，並不適合公開散播。」

其他網友則直言，「你這樣已經踩在犯罪的邊緣，到時候你不要又被老爸帶出來道歉，那是沒有用的」、「法盲雜草們，真的很悲哀」、「當初民眾黨跟陳佩琪從頭到尾都把矛頭指向彭振聲，柯文哲也裝死喊說自己不知情……是這些北檢檢察官推彭振聲他老婆墜樓的嗎？」、「法盲等一下被抓又崩潰說是獨裁政府」、「雜草整天到處說別人文革，這種作圖貼照片跟人名引支持者批鬥的方式，才是真真正正的文革」、「網路不是法外之地，到時候被叫去警局做筆錄，上法庭被告的時候，你也要像現在這麼囂張，千萬不要縮嘿」、「民眾黨網軍要這樣操作仇恨甚至恐怖宣言？」

據悉，圖文是粉專「迷因台式民主」製作，1日PO出時，粉專還稱「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子。」企圖煽動小草仇恨。對此，周軒2日晚間發文，「奉勸一下小草，公然威脅台北地檢署檢察官生命安全，絕對是在害柯文哲。我們已經通報警政司法部門了。」

而北檢2日深夜發出聲明，針對不肖人士於社群平台刊登偵辦京華城案之檢察官團隊照片，塗抹血痕並揚言「命債，命還」等情，已涉及暴力恐嚇執法人員之犯行，「本署除嚴正譴責不法行為外，並由台北市政府警察局刑事警察大隊依法即刻速查嚴辦，務求確保檢察官、法官等執法人員之人身安全，並維護司法偵查、審判之純淨空間。」

該圖文為粉專「迷因台式民主」製作，企圖煽動小草仇恨。（圖翻攝自臉書，已經馬賽克處理）

多名小草轉發圖文，指責檢方是「殺人兇手」。（圖翻攝自Threads，已經馬賽克處理）

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