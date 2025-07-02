國安局揭小紅書APP有封包送中風險 學者：應要求平台下架

中國社群平台「小紅書」被國安局示警有資安風險。（路透檔案照）

2025/07/02 11:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國安局針對「小紅書」、「微博」、「抖音」、「微信」、「百度雲盤」等中國製APP進行檢測，發現有蒐集通訊錄、讀取裝置上儲存空間、逕向第三方SDK共享個資、封包導向中國的違規樣態。學者今日受訪強調，中國製APP「小紅書」具高度資安風險，應要求平台下架。

上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學一場演講中表示，解決台灣問題的時機已經越來越成熟，而且隨著網路興起，小紅書等中國的短影音APP受到台灣年輕人喜歡，台灣年輕人越來越受中國影響。因此他相信，統一台灣後，治理台灣會比治理香港還容易。

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國安局最新一份報告揭露，抽驗的5款中製APP，均嚴重違反多項檢測指標。尤其「小紅書」在15項檢測指標中，全部驗出違規情形。「微博」與「抖音」計有13項違規，「微信」有10項違規，「百度雲盤」則有9項違規。此結果顯示5款中製APP普遍存在資安風險，超出一般對應用程式蒐集資訊的合理預期。

對此，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗受訪表示，只要使用外國APP，就會有跨境傳輸的問題，要用之前它會要求你同意很多事項，包括開啟通訊錄、照片等，當伺服器在外國，一定會有跨境傳輸。

羅承宗指出，在歐盟，對於跨境傳輸有相當嚴格的法律規範，當跨境傳輸到歐盟國家，比較不會有什麼風險。但是當開發APP的國家是中國，由於中國不是民主國家，對於網路是高度規管，中國企業的雲端資料，中國政府都有權進去看，民間企業沒有拒絕的權利，更不存在「官民分開」，所以使用小紅書、抖音、微博APP是存在高度風險。

羅承宗說，中共對於如何運用融媒體有一整套理論，掌握台灣年輕人喜好後，大數據裡面台灣人住哪裡的個資都有，就可針對不同群眾投射不同內容。「投其所好，喜歡什麼就餵你什麼，餵久了以後，10則訊息裡參雜1、2則政治訊息，目的就達到了！」

「既然有高度風險，政府對策是什麼！」羅承宗說，國安局已經公布這幾款中國製APP有高度資安風險，政府要不要叫APP Store平台把小紅書下架。他舉例，便利商店的商品須衛生食安無虞，才能上架販售給消費者，現在這些有高度資安風險疑慮的APP，還要繼續在架上嗎？有資安風險疑慮，台灣政府當然可以要求下架，若法源不足就趕快修法。羅承宗強調，國安局所揭露的不是危言聳聽，而是正在發生的事，現在重點不是「病理分析」，而是政府對策是什麼，你的藥方在哪裡？數發部等單位有無作為。

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