Meta喊臉書從未迎合中國審查台灣貼文！留言被灌爆一面倒

臉書母公司Meta今天在台發布聲明表示，從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查。（路透）

2025/05/02 16:15

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郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台「臉書」（Facebook）離職高層近日爆料，臉書曾為了進入中國市場，開發出針對台、港用戶的審查工具。臉書母公司Meta今天發布聲明表示，從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查，不過，貼文PO出後立刻湧入數百名網友留言，留言並一面倒質疑：「原來提到某國壞事的文章被檢舉、刪除，被降觸及率都是錯覺喔？」

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長期以來，台灣社群頻道就在流傳，臉書疑似將台灣貼文的審查團隊設於中國，會限制反中或與自由民主有關的貼文。台灣網友不乏有「藍勾勾」的KOL（意見領袖）都指出，只要在貼文中提到特定政治類的詞彙，像是攻擊中國或是提到新疆，就會被演算法限制流量，不過此一說法始終未受到官方證實。

臉書前公共政策主任溫恩．威廉斯（Sarah Wynn-Williams）日前受邀出席美國聯邦參議院聽證會時，指控臉書創辦人札克伯格（Mark Zuckerberg）曾親自推動一項針對中國本土、香港和台灣用戶的審查工具，只要某貼文瀏覽次數超過一萬次，就會自動提交一名「總編輯」進行審查，且該「總編輯」還有權在新疆等特定地區完全關閉臉書服務。

不過，Meta今天罕見在台灣發布聲明稿，強調從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查，且聘請以繁體中文為母語的台灣人檢視來自台灣的內容，也鄭重澄清Meta的內容檢視/審查團隊從未設立於上海或中國其他地區。Meta最後強調，在台灣將繼續捍衛言論自由，並依法保護台灣用戶資料，持續實踐 Meta打造安全與自由的平台、讓所有人能表達自我與連結彼此的重要承諾。

不過貼文下方卻遭到大量網友幾乎一面倒留言質疑：「原來提到某國壞事的文章被檢舉、刪除，被降觸及率都是錯覺喔」、「聽你在騙鬼，講某國人的壞話就祖爆你，講台灣人壞話怎麼檢舉都沒用，這種管理模式已經幾年了？」、「你 Meta 現在就發綠共兩個字看看，我就信你」、「為什麼我只是轉貼新疆的事就被黃標？」、「我一句426被鎖一個月」。

也有不少網友狠酸：「詐騙跟假帳號大概已經超過五成」、「Meta在保障言論自由和防範詐騙上的成果相信所有台灣民眾是有目共睹」、「現在是什麼說笑話比賽嗎」、「還以為今天4/1呢」、「不實訊息已檢舉」、「笑爛，小編不要刪留言喔，看看相信的比率有多少？」

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