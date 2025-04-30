世壯運螺絲鬆! 顏若芳批特約商家英文資訊不全、X帳號2年沒宣傳

台北市議員顏若芳。（記者張嘉明攝）

2025/04/30 17:12

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會剩不到一個月就要登場，但世壯運團隊頻被詬病螺絲鬆，民進黨台北市議員顏若芳指出，5月1日起登場的特約店家優惠，英文版地圖卻少了400多家店，質疑動作慢；另外，外國大宗用戶使用的Twitter（X）平台，雙北世壯運的帳號最後一次更新竟是2022年9月，至今已逾兩年。

民進黨議員林延鳳也質疑，許多能事前規劃的項目，如志工簽到掃描機的租賃，甚至拖到4月才結標，實在荒腔走板，呼籲市長蔣萬安不要都推給國際總會。

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世壯運邀集兩千多家特約商家，於賽事當月期間（5月1日至5月31日）提供選手（含隊職員、12歲以上陪同者）及民眾專屬優惠。不過顏若芳指出，官網上的店家地圖羅列2545家特約商家，英文版地圖卻少了414家，難道選手要進店家消費，還要等你翻譯好才能去嗎？

此外，世壯運國際總會網站連結，是連結到雙北世壯運官方X帳號，但該帳號上次發文竟要追溯到2022年9月，迄今已經超過兩年。國際使用X平台用戶，美國有7千多萬，日本也有5千多萬，這個國外主流平台竟無著墨宣傳，目前為止世壯運籌備可謂荒腔走板。

蔣萬安回應，會請商業處加速，請商家提供英文資訊，儘速上線；針對國際宣傳也會再加強，最主要還是透過現有臉書、IG以及Youtube等平台。

商業處表示，相關特約商家優惠已整理陸續上線，中文版會先行上線，但因還需要翻譯成英、日、韓文，且需要經過專業校對，較為耗時目前還有缺漏，但5月1日一定會如期上網。

林延鳳則批評，迄今世壯運賽程都還沒全部出來，也引發許多選手抱怨，而蔣萬安先前說要等世壯運總會審核，但此外還有許多項目可以事前規劃卻沒有，如志工簽到掃描機租賃、無線電租賃等標案，竟然等到4月下旬才處理，難怪招致批評，呼籲蔣萬安該檢討就檢討，不要都推給國際總會。

台北市議員林延鳳。（記者張嘉明攝）

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