為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    宣講喊敵國是中共被嗆 于北辰當場酸：快買張機票飛過去好走不送！

    于北辰替罷團站台宣講遭遇反對者嗆聲，于北辰也當場反擊。（資料照）

    于北辰替罷團站台宣講遭遇反對者嗆聲，于北辰也當場反擊。（資料照）

    2025/04/13 22:55

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員于北辰今天（13日）上午接受罷免藍委王鴻薇民團「山除薇害」邀請，到南京市場連署站進行街頭宣講，高喊中華民國的敵國就是中華人民共和國，不料遇到反對者嗆聲，于北辰當場反酸：「如果你認為習近平很好，很簡單，只要買一張機票直接飛過去，好走不送！」

    于北辰今天到南京市場街頭宣講，提到自己過去剛剛開始軍旅生涯時，自己曾因為稱我國敵人是「解放軍」而被禁足一個禮拜，因為當時要稱「匪軍」，那時的他從來沒想過，現在居然有很多人連解放軍是我們的敵人都不敢說，甚至台北市長蔣萬安被綠營議員質詢「世界上哪一個國家要消滅中華民國」都頻頻跳針不願直接說中華人民共和國。

    當于北辰說到「我們的敵國是誰」時，一名原本要過馬路的婦人突然佇足，怒指著于北辰嗆聲「是你啦」，于北辰當即展現高情商，露出笑臉對著該名婦人說「謝謝妳！消滅萬惡共匪！慢走掰掰」，婦人接著嗆「你才是共匪啦」。但于北辰未再多加理會，繼續自己的宣講，直言「我們的敵國就是中華人民共和國，我們的敵人就是習近平！我們的敵軍就是解放軍！很多人講，這次我們罷免就是反共，那是一般百姓，我是軍人，我的罷免就是消滅萬惡共匪，不是反共而已！反共是一般人民說的，軍人和退伍軍人要說消滅萬惡共匪！」

    于北辰接著強調，大家一定要堅持「正邪不兩立」，「正」就是民主自由的中華民國，「邪」就是中國共產黨。說到這邊，那名婦人又出聲怒嗆于北辰「你不要臉！XX無恥！」，疑似婦人的老公趕忙試圖將婦人拉走，于北辰見狀又說「慢走不送，小心過馬路」。不過婦人還是持續在旁干擾于北辰宣講，于北辰當場直接酸，「如果你認為習近平很好，我們是民主國家，很簡單，你只要買一張機票，直接飛過去，投靠邪教就好了，不用留在這邊。中華人民共和國的人想要投奔自由，要九死一生啊！我們想要投奔共產，儘管去！好走不送，就像過馬路那位一樣。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播