宣講喊敵國是中共被嗆 于北辰當場酸：快買張機票飛過去好走不送！

于北辰替罷團站台宣講遭遇反對者嗆聲，于北辰也當場反擊。（資料照）

2025/04/13 22:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員于北辰今天（13日）上午接受罷免藍委王鴻薇民團「山除薇害」邀請，到南京市場連署站進行街頭宣講，高喊中華民國的敵國就是中華人民共和國，不料遇到反對者嗆聲，于北辰當場反酸：「如果你認為習近平很好，很簡單，只要買一張機票直接飛過去，好走不送！」

于北辰今天到南京市場街頭宣講，提到自己過去剛剛開始軍旅生涯時，自己曾因為稱我國敵人是「解放軍」而被禁足一個禮拜，因為當時要稱「匪軍」，那時的他從來沒想過，現在居然有很多人連解放軍是我們的敵人都不敢說，甚至台北市長蔣萬安被綠營議員質詢「世界上哪一個國家要消滅中華民國」都頻頻跳針不願直接說中華人民共和國。

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當于北辰說到「我們的敵國是誰」時，一名原本要過馬路的婦人突然佇足，怒指著于北辰嗆聲「是你啦」，于北辰當即展現高情商，露出笑臉對著該名婦人說「謝謝妳！消滅萬惡共匪！慢走掰掰」，婦人接著嗆「你才是共匪啦」。但于北辰未再多加理會，繼續自己的宣講，直言「我們的敵國就是中華人民共和國，我們的敵人就是習近平！我們的敵軍就是解放軍！很多人講，這次我們罷免就是反共，那是一般百姓，我是軍人，我的罷免就是消滅萬惡共匪，不是反共而已！反共是一般人民說的，軍人和退伍軍人要說消滅萬惡共匪！」

于北辰接著強調，大家一定要堅持「正邪不兩立」，「正」就是民主自由的中華民國，「邪」就是中國共產黨。說到這邊，那名婦人又出聲怒嗆于北辰「你不要臉！XX無恥！」，疑似婦人的老公趕忙試圖將婦人拉走，于北辰見狀又說「慢走不送，小心過馬路」。不過婦人還是持續在旁干擾于北辰宣講，于北辰當場直接酸，「如果你認為習近平很好，我們是民主國家，很簡單，你只要買一張機票，直接飛過去，投靠邪教就好了，不用留在這邊。中華人民共和國的人想要投奔自由，要九死一生啊！我們想要投奔共產，儘管去！好走不送，就像過馬路那位一樣。」

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