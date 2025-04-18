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    基隆地檢署也動了！查藍委林沛祥罷免幽靈連署 檢調兵分多路約談搜索

    基隆地檢署今天上午指揮基隆市警局、基隆市調查站約談連署人，釐清是否涉犯偽造文書罪，連署人一度以為是詐騙集團上門行騙。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署今天上午指揮基隆市警局、基隆市調查站約談連署人，釐清是否涉犯偽造文書罪，連署人一度以為是詐騙集團上門行騙。（記者林嘉東攝）

    2025/04/18 11:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕全國幽靈連署頻傳，基隆市選委會告發連署立委林沛祥罷免案中有116件涉嫌偽造連署。基隆地檢署今（18）天上午指揮基隆市警局、基隆市調查站約談連署人，釐清是否涉犯偽造文書罪； 其中，有不少連署人見警方拿著傳票登門，還以為是詐騙集團上門行騙；經詢問，基隆市警察局與基隆地檢署查證屬實後，才乖乖配合調查。

    基隆地檢署今天上午6時許，指揮基隆市警察局與基隆市調查站兵分多路，拿著傳票通知曾連署罷免林沛祥的市民到案，釐清當時簽署連署書的真實性。

    據悉，被約談的對象有的因字跡與其他連署書相符，或連署人已經往生，有116件涉嫌偽造文書；基隆地檢署在接獲基隆市選委會告發後，於今天上午指揮檢警展開大規模約談行動，預計於今天約談連署人，釐清116件連署的經過。

    今天上午6時許，基隆市7個區陸續傳出穿著便衣自稱是調查官與刑警登門，當刑警與調查官拿出傳票，民眾還以為遇到詐騙集團登門行騙，打電話至基隆市警察局與地檢署查證，確定無誤後才乖乖配合。

    國民黨立委林沛祥。（資料照）

    國民黨立委林沛祥。（資料照）

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