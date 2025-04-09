二階罷免桃一牛煦庭突破3萬份 達標後將支援桃四罷免萬美玲

「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體持續提供連署罷免立委牛煦庭的服務。（陳曉煒提供）

2025/04/09 12:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕推動罷免國民黨桃園市第一選區立委牛煦庭的公民團體「桃園罷牛，淘汰牛氓」統計，第二階段連署書已經突破3萬份，領銜人牧師陳曉煒說，希望本週末可達安全門檻3萬5000份，之後就可以開始支援罷免第四選區藍委萬美玲的友軍，「讓不適任立委通通下台」。

陳曉煒說，罷免牛煦庭的二階連署書已有超過3萬份，因送件門檻為3萬3970份，團隊設定安全門檻為3萬5000份，目前尚缺約5000份，呼籲民眾要持續支持，「一人拉一人，罷免不適任，一人寫一張，台灣保安康」，盼能在本週末達到目標；待牛煦庭的二階連署書達標後，團隊將會支援鄰近第四選區罷免萬美玲的友軍，共同努力罷免所有不適任的立委。

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陳曉煒補充，希望罷免萬美玲二階也能順利達到連署安全門檻，罷免牛煦庭的連署達標之後，現有的連署站點將維持收件能量，並持續針對龜山區推出「連署小蜜蜂」提供連署罷免牛煦庭服務，至於蘆竹區南崁地區的連署小蜜蜂，將會改往第四選區支援，後續甚至與有機會協助第六選區罷免邱若華的友軍。

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