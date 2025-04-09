為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    二階罷免桃一牛煦庭突破3萬份 達標後將支援桃四罷免萬美玲

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體持續提供連署罷免立委牛煦庭的服務。（陳曉煒提供）

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體持續提供連署罷免立委牛煦庭的服務。（陳曉煒提供）

    2025/04/09 12:07

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕推動罷免國民黨桃園市第一選區立委牛煦庭的公民團體「桃園罷牛，淘汰牛氓」統計，第二階段連署書已經突破3萬份，領銜人牧師陳曉煒說，希望本週末可達安全門檻3萬5000份，之後就可以開始支援罷免第四選區藍委萬美玲的友軍，「讓不適任立委通通下台」。

    陳曉煒說，罷免牛煦庭的二階連署書已有超過3萬份，因送件門檻為3萬3970份，團隊設定安全門檻為3萬5000份，目前尚缺約5000份，呼籲民眾要持續支持，「一人拉一人，罷免不適任，一人寫一張，台灣保安康」，盼能在本週末達到目標；待牛煦庭的二階連署書達標後，團隊將會支援鄰近第四選區罷免萬美玲的友軍，共同努力罷免所有不適任的立委。

    陳曉煒補充，希望罷免萬美玲二階也能順利達到連署安全門檻，罷免牛煦庭的連署達標之後，現有的連署站點將維持收件能量，並持續針對龜山區推出「連署小蜜蜂」提供連署罷免牛煦庭服務，至於蘆竹區南崁地區的連署小蜜蜂，將會改往第四選區支援，後續甚至與有機會協助第六選區罷免邱若華的友軍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播