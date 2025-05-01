寵物龜逃家9個月被找回 女飼主：尋獲地點「僅離家1.6公里」

英國一隻名叫李奧納多（Leonardo）的寵物龜，去年從家中失蹤，在逃家9個月後，在離家距離僅1英里（約1.6公里）處被尋獲。（圖擷取自「Rachel Etches」臉書）

2025/05/01 14:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名英國女子飼養寵物龜長達13年，未料這隻烏龜突然從家中消失，讓女子擔憂不已，擔心移動緩慢的愛龜發生不測。這隻寵物龜失蹤9個月後，被人找到並送還給女子，事後讓女子透露愛龜被尋獲的地點，離家距離僅1英里（約1.6公里）處，等於烏龜每天平均只移動6公尺左右。

綜合外媒報導，住在坎布里亞郡（Cumbria）阿爾弗斯頓（Ulverston）的女子瑞秋（Rachel Etches），在家中飼養一隻名叫李奧納多（Leonardo）的寵物龜長達13年。然而，李奧納多從去年7月開始，突然從家中失蹤，讓瑞秋心碎不已，也擔憂愛龜發生不測，「13年來牠一直生活在我家的取暖燈下，過著非常舒適的生活。」

請繼續往下閱讀...

瑞秋透露，李奧納多失蹤當天與一家人待在花園裡，她當時因為剛生下第2個孩子，心思全放在孩子身上，等回過神來，才驚覺李奧納多消失不見。事後瑞秋立即在社群網站上發布尋找走失寵物啟事，但卻一直沒有消息，直到9個月後，一名遛狗的路人在街上意外找到了李奧納多，並好心將牠帶至當地寵物店安置。

最終，店員循線找到了瑞秋，讓瑞秋與家人們非常感動，並開心地將李奧納多接回溫暖的家。瑞秋透露，李奧納多本來就很愛冒險，之前也曾逃跑過，但很快就被找回來，至於這次會失蹤那麼久，瑞秋懷疑是因為牠跑出家後，室外天氣太冷，於是進入了冬眠狀態，等到天氣轉好才開始繼續移動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法