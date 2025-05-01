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    南投某國小傳老師體罰霸凌學生 今再爆代課師涉校內收費補習

    南投縣有國小傳出老師不當體罰，甚至代課老師還被爆出在校開課收費補習，南投縣政府將對此展開調查。（記者劉濱銓攝）

    南投縣有國小傳出老師不當體罰，甚至代課老師還被爆出在校開課收費補習，南投縣政府將對此展開調查。（記者劉濱銓攝）

    2025/05/01 14:57

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣某國小近日傳出有老師不當體罰，造成學生雙臂瘀傷，家長為此還帶往醫院驗傷，惟該校除了體罰爭議，今也爆出有代課音樂老師，利用學校教室收費補習，若學生不參加，還會霸凌學生。對此，南投縣政府教育處回應，2起案例皆已受理調查，若查證屬實就會依規懲處，並加強督導，維護學生權益。

    有民眾在臉書社團貼文指控，南投某國小老師涉嫌對學生嚴重霸凌與身體傷害，造成學生雙手上臂有多處瘀青，事後家長詢問當事老師，老師也坦承有在全班面前，用雙手捏並轉拉學生手臂，導致孩子痛到跳起來，引來同學們嘲笑。

    投訴的家長說，老師後來坦承情緒管理不佳，並有跟他們道歉，但老師不當體罰是事實，並為此接受調查，惟自家孩子卻因此被其他同學、家長排擠，導致現在不敢上學，他們要求老師應對外說明清楚，不能讓孩子遭到霸凌對待。

    另外，該校今也遭其他網友指控，校內代課的音樂老師，涉嫌利用校內教室開課收費補習，若不參加就會霸凌學生，且上課還會言語威脅、動手打學生，多名學生身心受害，並指控該代課老師的兒子沒有教師資格證，竟還能擔任該國小主任。

    對此，該校回應，有關網路投訴事件，皆已進行校安通報，相關老師也請假接受調查，後續會配合教育處查明事件真相，依規進行裁處。

    縣府教育處則說，有關老師不當體罰，已要求校方召開校事會議調查，會先釐清事件原委，對當事學生也會進行身心輔導，至於另一案涉及收費補習，以及主任職務爭議等，縣府會介入，並聘請外部委員調查，待查明後會依規處理，以維護學生受教權益。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    南投縣某國小傳出老師不當體罰，造成學生雙手上臂瘀傷。（民眾提供）

    南投縣某國小傳出老師不當體罰，造成學生雙手上臂瘀傷。（民眾提供）

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